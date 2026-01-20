martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 18:18
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

A más de 3.700 metros de altura, este destino combina historia, paisajes espectaculares y un rol destacado en el turismo del noroeste argentino.

Por  viajes Todo Jujuy
El destino de Salta que te va a enamorar.

El destino de Salta que te va a enamorar.

En plena altura del altiplano, en un entorno donde la respiración se vuelve más exigente y el frío nocturno se siente con crudeza, aparece un pueblo de Salta que parece detenido en otra época. Sus caminos de tierra, enmarcados por montañas de colores tierra y matices rojizos, componen un sitio del norte ideal para agendar para tus escapadas.

En este lugar el tiempo parece avanzar con otra cadencia. Las jornadas luminosas invitan a caminar sin apuro por los alrededores, mientras que al caer la noche el clima recuerda con firmeza la exigencia de la altura. Las conversaciones al aire libre y el perfume de los tejidos artesanales dan cuenta de tradiciones antiguas que se sostienen en la vida cotidiana de su gente.

El destino de Salta que te va a enamorar.

Aun siendo un pueblo pequeño, San Antonio de los Cobres ocupa un rol clave dentro del entramado de caminos del Noroeste. Desde allí parten rutas que conducen a salares, quebradas y pasos cordilleranos imponentes, trayectos que ponen a prueba a los vehículos y recompensan a quienes se animan con postales inolvidables.

Dónde queda San Antonio de los Cobres

Situado a 3.760 metros de altitud, San Antonio de los Cobres se asienta en un sector seco y hostil de la Puna de Salta. El paisaje es áspero, con grandes contrastes de temperatura y una presencia vegetal mínima. Avanzar con calma y tomar abundante agua resulta fundamental para prevenir el mal de altura, conocido como soroche, un malestar frecuente en personas que no suelen desenvolverse en zonas elevadas.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres.

Gracias a su emplazamiento, funciona como un nexo clave entre varios puntos del norte del país. Desde el pueblo se desprenden caminos que conducen a las Salinas Grandes, en territorio jujeño, al imponente Abra del Acay —considerado uno de los cruces de mayor altura de la zona— y a localidades como La Poma y Cachi, cada una con una identidad y atractivo propios.

El acceso principal es por la Ruta Nacional 51, que conecta con la ciudad de Salta y acompaña buena parte del trazado ferroviario.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres?

La localidad cuenta con opciones básicas para el visitante, como hospedajes, hostales, comercios de cercanía, bares y una estación de servicio. Al caminar por el pueblo es habitual cruzarse con puestos de artesanos que exhiben tejidos y piezas hechas a mano, fruto de saberes ancestrales que se mantienen vivos. El clima se mantiene templado durante el día a lo largo del año, aunque las temperaturas descienden con fuerza al caer el sol.

Entre sus imperdibles se destaca el Viaducto La Polvorilla, ubicado a unos 17 kilómetros por un trayecto de ripio. Construido íntegramente en acero, este coloso ferroviario se extiende por 223,5 metros y se eleva 63 metros sobre el terreno, consolidándose como una joya de la ingeniería.

La tradición también tiene su cita obligada el 1 de agosto con la Fiesta Nacional de la Pachamama.

La estructura fue concebida con una curvatura especial para permitir la circulación del Ramal C14, la línea ferroviaria que conectaba al país con Chile, y en la actualidad se convirtió en el punto más emblemático de un circuito turístico reconocido a nivel mundial. Cuando el tren arriba, el entorno cobra vida con un paseo de artesanos que se instala para recibir a quienes llegan.

Las costumbres locales tienen además una fecha central cada 1° de agosto, cuando se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama. La ceremonia, de raíz ancestral, reúne a habitantes del pueblo y a comunidades de la región en una jornada de agradecimiento a la Madre Tierra, con rituales, expresiones musicales y platos tradicionales.

San Antonio de los Cobres.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

La vía de ingreso más habitual es la Ruta Nacional 51, que enlaza el pueblo con la ciudad de Salta y recorre en gran parte el antiguo corredor del ferrocarril. Desde ese eje se empalma la Ruta 40, que ofrece dos recorridos bien definidos: hacia el norte, el camino se dirige a las Salinas Grandes; hacia el sur, cruza el desafiante Abra del Acay y continúa hasta La Poma y Cachi.

Embed

En términos de distancias, el trayecto hasta la capital provincial es de unos 170 kilómetros, mientras que las Salinas Grandes se ubican a 102 kilómetros. También se encuentran relativamente cerca La Poma (90 km), Cachi (145 km) y Purmamarca, en la provincia de Jujuy, a 156 kilómetros.

