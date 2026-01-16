viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 17:13
Turismo.

El pueblo secreto de La Rioja que deslumbra a los turistas por sus paisajes y aventuras

En el oeste provincial, este pequeño pueblo cautiva con enormes salinas, cielos despejados y actividades que combinan naturaleza, cultura y adrenalina.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo.

Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo.

En el panorama turístico del país, existen destinos que permanecen al margen de las rutas más concurridas, pero que destacan por su valor natural y singularidad. En La Rioja está Vinchina, un pueblo chico con alrededor de 3.000 habitantes, que supo convertir su entorno en un auténtico espectáculo visual. Agenda este destino para tus escapadas.

Lee además
Uspallata se encuentra en el departamento Las Heras, al norte de la provincia de Mendoza.
Turismo.

Escapadas: el pueblo rumbo a la Cordillera que invita a descubrirlo y disfrutar en familia
El pueblo desconocido para comer empanadas, locro y dulces.
Turismo.

Así es el pueblo del norte argentino para disfrutar cultura y sabores en familia

Su atractivo más emblemático es un salar que cubre el terreno con un manto níveo, ofreciendo una imagen poco común y sorprendente dentro del territorio argentino.

Vinchina se consolida como un nuevo polo de turismo en Argentina ligado a la naturaleza y la aventura.

El auge de este rincón se relaciona con la búsqueda de vivencias genuinas y fuera de los circuitos masivos. La existencia de un salar majestuoso, cuya belleza recuerda a los grandes salares andinos, transformó a Vinchina en un imán para quienes desean paisajes singulares, caracterizados por la tranquilidad, la amplitud y una sensación de vastedad que resulta poco frecuente en otras zonas de Argentina.

Además, los cielos de Vinchina destacan por su claridad, casi sin nubes durante la mayor parte del año. Esta característica convierte al destino en un escenario ideal para la astrofotografía, disciplina que une estética y precisión científica y que encuentra aquí un entorno privilegiado para admirar y registrar el firmamento.

Qué puedo hacer en Vinchina.

Durante la jornada, el contraste entre el manto blanco del salar y los tonos rojizos de los cerros circundantes genera un espectáculo visual único, que potencia la personalidad y el encanto del lugar.

Escapadas por el norte: ¿Dónde queda Vinchina?

Vinchina se ubica en la zona occidental de La Rioja, a aproximadamente 350 kilómetros de la capital provincial. Su posición en un territorio árido y montañoso le brinda una personalidad propia, caracterizada por amplias extensiones abiertas y formaciones naturales de gran impacto visual.

La actividad central gira en torno al salar, cuyo tamaño y uniformidad permiten desarrollar múltiples propuestas.

El paisaje está dominado por profundos cañones y cerros rojizos que rodean el acceso al salar, convirtiendo el recorrido en un elemento esencial de la vivencia. Su relativo aislamiento permite que el pueblo mantenga un ambiente sereno, alejado del turismo masivo, y fomenta un vínculo directo y genuino con la naturaleza que lo rodea.

Qué puedo hacer en Vinchina, pueblo de La Rioja

La principal atracción del lugar se centra en el salar, cuya amplitud y uniformidad lo hacen ideal para distintas actividades. Entre las más populares se encuentran las caminatas guiadas, que permiten atravesar la superficie salina, conocer su origen geológico y asombrarse con la vastedad del entorno.

Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo.

También se puede optar por recorridos en vehículos todoterreno, que extienden el alcance de la exploración hacia zonas más remotas del salar. Estas aventuras agregan emoción y convierten la visita en una experiencia activa, intensa y única.

Cuando cae la noche, Vinchina adquiere un encanto particular. La falta de luces artificiales convierte el firmamento en un lienzo perfecto para la observación de estrellas y la fotografía astronómica, disciplinas que despiertan el interés tanto de aficionados como de profesionales del rubro.

La experiencia turística se complementa con la cocina típica de la región, destacando especialmente el locro riojano. A ello se suman los vinos de pequeños viñedos locales, que expresan la esencia del territorio y refuerzan la conexión entre el entorno natural y la tradición cultural.

Una localidad del oeste de La Rioja sorprende con salinas inmensas, cielos nítidos y propuestas aventureras ligadas a identidad regional.

Cómo llegar a Vinchina

Acceder a Vinchina desde Buenos Aires requiere combinar distintos medios de transporte, atravesando paisajes con un carácter natural muy marcado. Una de las alternativas más rápidas consiste en volar hasta La Rioja, con un vuelo de alrededor de dos horas, y luego continuar el trayecto por carretera.

Desde la capital provincial, el desplazamiento por tierra hasta Vinchina abarca unos 350 kilómetros, que se recorren en aproximadamente cuatro horas en auto. Durante el viaje, se cruzan quebradas profundas y cerros rojizos, transformando el traslado en una experiencia visual que anticipa el atractivo del destino.

Foto de Vinchina (La Rioja), Argentina.

Otra opción es tomar un micro de larga distancia desde Ciudad de Buenos Aires hasta La Rioja, un viaje que normalmente se extiende entre 13 y 15 horas. Al arribar a la terminal local, se debe completar el tramo final hasta Vinchina utilizando colectivos regionales o transporte particular.

Durante este último tramo, es posible contemplar la transformación gradual del entorno, pasando de áreas más urbanizadas a amplios espacios abiertos caracterizados por la geografía seca y montañosa del sector occidental de la provincia.

Embed

Para quienes optan por viajar en vehículo particular, la extensión del recorrido desde Buenos Aires hasta La Rioja es de alrededor de 1.150 kilómetros, estimando un tiempo de manejo de 11 a 12 horas, más las cuatro horas finales necesarias para alcanzar Vinchina.

Esta forma de traslado brinda mayor libertad y la oportunidad de realizar paradas para contemplar el paisaje, convirtiendo el trayecto en una experiencia en sí misma, donde el contacto con la naturaleza y la aventura se vuelven protagonistas del viaje.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Escapadas: el pueblo rumbo a la Cordillera que invita a descubrirlo y disfrutar en familia

Así es el pueblo del norte argentino para disfrutar cultura y sabores en familia

Escapadas de verano: un pueblo argentino que combina ríos, tradiciones y sabores locales

Escapadas de verano: un rincón escondido del norte de Santa Fe para conectarse con la naturaleza

Un pueblo lleno de naturaleza: así es la laguna escondida del norte argentino que deslumbra

Lo que se lee ahora
Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales.
Redes sociales.

Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.
Mundo musical.

¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Carnaval en Humahuaca. video
Normativa.

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel