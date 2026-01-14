Escapadas de verano: un pueblo argentino que combina ríos, tradiciones y sabores locales

Nono , un pueblo emblemático del turismo en Argentina , se ha transformado en el lugar perfecto para alejarse por unos días del ajetreo urbano , gracias a sus ríos transparentes , su historia y su vida campestre en un entorno pensado para relajarse y desconectarse . Se trata de un destino ideal para tus escapadas de verano junto a tu familia.

Para el verano 2026 , este pintoresco pueblo serrano de Córdoba se prepara para brindar una experiencia singular , donde las sierras , los cursos de agua fresca y la cocina local se combinan para dejar recuerdos imborrables .

Desde sus caminatas por senderos rodeados de ríos transparentes hasta la oferta de artesanías y sabores locales , Nono propone un verano auténtico en paisajes que deslumbran . Los amantes de la naturaleza pueden recorrer los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico , practicar trekking por las sierras , disfrutar de cabalgatas o recorrer los caminos serranos en bicicleta .

El pueblito con artesanías y gastronomía regional que te enamora en el verano 2026.

Para quienes buscan adentrarse en la historia y la cultura del lugar, un recorrido por el icónico Museo Rocsen , la Iglesia San Juan Bautista y el casco antiguo , que conserva el encanto rural del pueblo , resulta imprescindible .

El nombre del pueblo tiene raíces quechuas: “ñuñu”, que se traduce como “mama” o “pecho”, haciendo referencia a dos cerros próximos que presentan esa silueta característica. Su pasado remite a las antiguas comunidades comechingonas, mientras que la vida rural se mantiene viva en las calles de tierra, en los puestos de artesanos que se instalan cada fin de semana en la plaza central y en la gastronomía tradicional que ofrecen las posadas familiares.

Qué puedo hacer en Nono.

Dónde queda Nono

Nono se encuentra en el corazón del Valle de Traslasierra, dentro del departamento de San Alberto, en la zona occidental de Córdoba. A unos 160 kilómetros de la ciudad capital, el pueblo está flanqueado por las Sierras Grandes y los ríos Chico de Nono y Los Sauces, que se unen cerca del casco urbano, ofreciendo un escenario perfecto para quienes disfrutan del aire libre y las actividades junto al agua.

Su ubicación en el valle, rodeada de cerros y montañas, le brinda un microclima particular y un entorno natural prácticamente intacto, convirtiéndolo en un destino predilecto para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza.

Nono es un clásico del turismo argentino que se convirtió en el refugio ideal para escaparse unos días del ritmo acelerado de las ciudades.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Nono?

En este atractivo pueblo de montaña, la oferta de experiencias y lugares para visitar es amplia y diversa:

Sumergirse en los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico , como Paso de las Tropas , Los Remansos y La Kiva , donde se forman piscinas naturales ideales para nadar o relajarse al sol en aguas claras y transparentes .

, como , y , donde se forman ideales para o en . Conocer el Museo Rocsen , un espacio cultural singular a pocos minutos del centro , reconocido por su colección de más de 55.000 piezas que abarcan distintas épocas y culturas , desde arte y arqueología hasta objetos curiosos de todo el mundo .

, un a pocos minutos del , reconocido por su que abarcan distintas , desde hasta . Perderse en el Laberinto de Nono , una de las atracciones más emblemáticas del lugar, ideal para disfrutar en familia mientras se resuelven enigmas divertidos a lo largo de sus intrincados pasillos .

, una de las del lugar, ideal para mientras se resuelven a lo largo de sus . Recorrer la Quebrada de la Mermela , un impresionante cañón con arroyos cristalinos, cascadas y formaciones rocosas llamativas , perfecto para realizar caminatas y conectar con un entorno natural prácticamente intacto .

, un con , perfecto para y . Caminar por las sendas del Cerro Champaquí, la cima más elevada de Córdoba, o aventurarse en rutas de senderismo junto a los ríos para combinar naturaleza y ejercicio.

Esta localidad presenta ríos cristalinos, tradiciones rurales y paisajes serranos en un entorno que permite desconectar de la mejor manera.

Disfrutar de actividades de aventura como tirolesa, rappel, escalada en roca o recorridos en bicicleta de montaña , con empresas locales que brindan todas las herramientas y guía necesaria para estas experiencias.

como o , con que brindan todas las para estas experiencias. Explorar la feria de artesanos que se instala los fines de semana en la plaza central , donde productores y creativos de la región exhiben y venden dulces tradicionales, tejidos, piezas de cerámica y mates tallados a mano .

que se instala los en la , donde exhiben y venden y . Recorrer la Iglesia de San Juan Bautista y pasear por el centro histórico , donde las calles de tierra y la arquitectura reflejan la vida y las tradiciones rurales del pueblo.

y pasear por el , donde las y la reflejan la del pueblo. Probar la cocina regional en restaurantes locales y posadas familiares , con especialidades como cabrito serrano, empanadas típicas, dulces caseros y licores artesanales elaborados en la zona.

en y , con especialidades como y elaborados en la zona. Disfrutar de la pesca en las aguas del río Los Sauces , un entorno pintoresco ideal también para organizar picnics en contacto con la naturaleza .

del , un ideal también para organizar . Participar en los festivales folklóricos que se celebran durante la temporada de verano, sumergiéndose en la música, danzas y costumbres locales.

Este destino combina tranquilidad, ambiente acogedor y una fuerte identidad cordobesa.

Cómo llegar a Nono

Partiendo desde la ciudad de Córdoba, el trayecto en auto toma cerca de dos horas y media para cubrir unos 150 kilómetros. La ruta comienza saliendo de Córdoba Capital por la Ruta Nacional 20 hasta llegar al Barrio Sierras de Oro, donde se debe continuar por la Ruta Provincial C45.

Luego se sigue por la Ruta Provincial 34 hasta Mina Clavero, desde donde el camino se enlaza con la Ruta Provincial 14, completando los últimos 10 kilómetros hasta arribar a Nono.

El recorrido atraviesa la famosa ruta de las Altas Cumbres, considerada una de las travesías más escénicas de Argentina. Para quienes parten desde Buenos Aires, una alternativa cómoda es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella y luego trasladarse en auto de alquiler o en transporte público.

Otra opción es conducir alrededor de 800 kilómetros: seguir por la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, continuar por la Ruta Provincial 30 hasta Villa Dolores y, finalmente, tomar la Ruta Provincial 14 hasta Nono.