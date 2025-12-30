martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 17:11
Turismo.

Así es el pueblo de La Rioja que esconde huellas de dinosaurios y paisajes únicos

Lejos de Salta y Formosa, este destino sorprende por sus restos paleontológicos y un entorno natural que parece de otro mundo.

El impactante destino para encontrar el mejor Parque de Dinosaurios a escala real.

El impactante destino para encontrar el mejor Parque de Dinosaurios a escala real.

La Rioja esconde un tesoro que despierta la curiosidad tanto de turistas aventureros como de investigadores especializados. A minutos de la ciudad capital, hay un valle flanqueado por montañas de tonos rojizos, donde encontraron huevos fósiles de dinosaurios y estructuras de tiempos prehistóricos. Un destino ideal para tus escapadas.

Este lugar atrae no solo por sus hallazgos paleontológicos, sino también por la imponencia de su paisaje. Las laderas moldeadas por la erosión del viento y el agua revelan paredes, hendiduras y formaciones rocosas que invitan a recorrer el terreno con calma, evocando la sensación de que el tiempo aquí se cuenta en millones de años.

El destino en Argentina que tiene rastros paleontológicos.

A la par, la localidad mantiene viva la esencia de la cultura de La Rioja: mercados artesanales, peñas y festivales donde se combinan melodías típicas, gastronomía regional y la hospitalidad de sus habitantes.

Sanagasta se presenta como un lugar en el que el conocimiento científico y la rutina diaria se entrelazan con naturalidad, convirtiéndolo en un destino ideal para pequeñas escapadas.

Dónde queda Sanagasta.

Dónde queda Sanagasta, pueblo de La Rioja

Sanagasta se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, siguiendo la Ruta Nacional 75. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 40 minutos y ofrece un recorrido tan atractivo como el destino mismo: serpenteantes curvas entre cerros color óxido, matorrales típicos del monte y panoramas que se transforman a cada paso.

Además, existen líneas de colectivos y excursiones turísticas que salen desde la capital, lo que permite que incluso quienes no cuenten con transporte propio puedan llegar sin dificultad.

Desde la ciudad de La Rioja, el acceso más directo es por la Ruta Nacional 75 en dirección noroeste.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Sanagasta?

El principal imán de la zona es el Parque Geológico y Paleontológico, un espacio donde se conservan estructuras rocosas con más de 250 millones de años de antigüedad y los famosos nidos de dinosaurios. Allí, las visitas guiadas permiten comprender cómo la erosión natural ha revelado capas del suelo que narran la historia de la Tierra.

Pero la experiencia no se limita a lo científico: la vida cultural del lugar tiene un protagonismo propio. A lo largo del año se organizan ferias de artesanías y festivales, como la Fiesta Provincial del Nogal, donde la música, la danza y los productos locales se mezclan en un ambiente lleno de alegría.

Las peñas completan la propuesta: escenarios íntimos con guitarras, folklore y comidas típicas que reflejan la esencia de la tradición riojana.

El atractivo turístico más visitado en Sanagasta fue el Parque de los Dinosaurios.

La experiencia se completa con la riqueza de la cocina regional: empanadas típicas riojanas, locro, tamales y una selección de vinos locales. Para los amantes del dulce, hay opciones caseras como arrope de chañar, cayote o dulce de membrillo. Cuando la visita coincide con alguna festividad tradicional, la vivencia adquiere un encanto aún más genuino.

Para quienes buscan alternativas más activas, la zona ofrece turismo de aventura, incluyendo paseos a caballo, recorridos en bicicleta de montaña y circuitos en 4x4 que permiten explorar los pueblos cercanos. Además, existe un pequeño itinerario religioso que recorre capillas antiguas y grutas, reflejo de la historia y la tradición del lugar.

El impactante destino para encontrar el mejor Parque de Dinosaurios a escala real.

Cómo llegar a Sanagasta

Partiendo desde la ciudad de La Rioja, la manera más rápida de llegar a Sanagasta es por la Ruta Nacional 75, siguiendo rumbo noroeste.

El camino está completamente asfaltado y en óptimas condiciones. En auto, el recorrido dura menos de una hora, aunque también se puede optar por colectivos interurbanos o excursiones privadas que incluyen visitas a otros atractivos de la provincia.

Quienes provienen de distancias mayores pueden volar al aeropuerto de La Rioja, que ofrece conexiones con Buenos Aires y Córdoba. Desde allí, la alternativa más práctica es alquilar un auto o contratar un servicio de remis para completar el trayecto hasta Sanagasta.

