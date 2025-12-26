viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 16:57
Turismo.

Así es Albardón, el pueblo de Tucumán donde las estrellas se roban todas las miradas de los turistas

Un destino poco conocido que combina paisajes naturales y cielos despejados, ideal para los amantes de la astronomía y la tranquilidad.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo.

Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo.

Los pueblos de Argentina ofrecen escapadas únicas para quienes buscan experiencias distintas. Entre montañas y extensas playas, el país tiene destinos capaces de rivalizar con los más reconocidos a nivel mundial, con paisajes sorprendentes, gastronomía de primer nivel y diversidad de actividades. Uno de ellos es Albardón, un pueblo de Tucumán.

Lee además
Este rincón está enclavado entre majestuosas montañas.
Turismo.

El pueblo de Tucumán con túneles y cascadas que enamoran a los turistas
El destino del norte con poca gente y con paisajes únicos.
Turismo.

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Este sitio combina patrimonio histórico, entornos naturales y un cielo despejado como pocos en el país. Sus propuestas vinculadas a la astronomía y al contacto con la naturaleza lo convierten en una de las escapadas más atractivas de la provincia de San Juan, aunque siga siendo poco conocido.

Dónde queda Albardón.

Además, Albardón se presenta como un destino de fácil acceso, tanto si se viaja en auto particular como utilizando transporte público. Sus paisajes impactantes se combinan con la amabilidad de sus habitantes, que brindan una cálida recepción a los visitantes.

Del mismo modo, la oferta gastronómica se integra a los recorridos turísticos, sumando sabor y tradición a la experiencia de quienes recorren la zona.

Dónde queda Albardón

Albardón ofrece una gran variedad de actividades para hacer.

El departamento de Albardón se sitúa en la zona norte del Valle del Tulúm, dentro de la provincia de San Juan. Está rodeado por las imponentes sierras Villicú y Pie de Palo y se ubica próximo al río San Juan, lo que le otorga un paisaje natural privilegiado y características geográficas destacadas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Albardón?

En Albardón se pueden disfrutar múltiples opciones de entretenimiento y recreación:

  • Observación del cielo: en el entorno natural denominado "Campo de Estrellas", se desarrollan experiencias nocturnas guiadas por expertos, combinando la exploración de constelaciones y objetos celestes con relatos sobre la cosmovisión local. Todo acompañado de vinos de la región y platos típicos de la zona.
  • Recorridos diurnos: durante el día, los visitantes pueden sumarse al Bici Tour, ideal para explorar callejuelas tradicionales mientras se descubren historias y leyendas que reflejan la identidad del departamento. Quienes prefieren caminar, encuentran en los circuitos a pie por el casco histórico la oportunidad de desvelar secretos escondidos en cada esquina.
A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo.
  • Recorrido fotográfico: esta experiencia de tres horas comienza en la bodega El Milagro, donde los turistas disfrutan de una degustación, continúa en la Capilla Virgen de la Carrodilla y se dirige hacia los cerros multicolores de La Laja. Cada parada ofrece paisajes únicos para fotografiar y conservar en la memoria, y finaliza con un café acompañado de semitas caseras.
  • Cactario y espacios temáticos: esta propuesta más singular permite conocer diversas especies de cactus, tanto autóctonas como extranjeras, mientras se explica su procedencia. Además, incluye la exploración del ecosistema Cinco Elementos, el taller creativo Creando Tramas, la Ruta de la Piedra y la zona de bioconstrucción Indias Blancas.
El pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros.

Cómo llegar a Albardón

Acceder a Albardón desde la ciudad de San Juan resulta sencillo y cómodo. Con auto particular, el recorrido se realiza en menos de media hora por rutas bien mantenidas.

Embed

Asimismo, existen alternativas de transporte público y excursiones guiadas que salen diariamente desde la capital. Al llegar al departamento, las vías están correctamente señalizadas, facilitando el desplazamiento entre viñedos, senderos naturales y atractivos culturales sin complicaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo de Tucumán con túneles y cascadas que enamoran a los turistas

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

El pueblo de Tucumán con paisajes de ensueño que fascina a todos los turistas que lo visitan

El maravilloso pueblo que es ideal para festejar Navidad con los más chicos

El pueblo ideal para unas escapadas de verano: una pileta gigante, parrillas y espectáculos

Lo que se lee ahora
Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Incendio en una casa de Alto Comedero video
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40 video
Crecida.

Una camioneta fue arrastrada por el río en la Ruta 40

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel