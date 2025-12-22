El pueblo de Tucumán con túneles y cascadas que enamoran a los turistas

Este rincón está enclavado entre majestuosas montañas.

En el norte argentino se esconde un pequeño pueblo que sorprende por su riqueza histórica y natural, marcada por antiguos túneles y cascadas que cautivan a los turistas. Rodeado de imponentes montañas, este destino invita a tener unas escapadas llenas de pasajes subterráneos cargados de relatos, mitos y memorias que atraviesan generaciones.

Igual de impactantes resultan las caídas de agua que embellecen el entorno de esta localidad del norte del país. Desde lo alto, los saltos se precipitan con fuerza y dibujan postales de gran atractivo visual que dejan sin aliento a los visitantes.

El pueblo tucumano entre cascadas y túneles. Enmarcadas por una vegetación frondosa, las cascadas conforman un paisaje soñado para quienes disfrutan del contacto con el ambiente natural y para los exploradores que desean perderse en la singular hermosura de este rincón del norte argentino.

Es La Cocha, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Tucumán, donde las temperaturas agradables y el clima benigno hacen posible visitarla en cualquier estación. Estas condiciones convierten al pueblo en un destino ideal para quienes buscan una experiencia turística distinta y memorable a lo largo de todo el año.

Dónde queda La Cocha, Tucumán. Dónde queda La Cocha, Tucumán La Cocha es un departamento del territorio tucumano situado a unos 130 kilómetros hacia el este de San Miguel de Tucumán. Por su cercanía y accesibilidad, se presenta como una opción ideal para viajes cortos. El lugar se distingue por un entorno natural diverso, con extensas planicies verdes, sectores de yungas típicos del norte argentino y zonas serranas que superan los 2.000 metros de altura, un marco ideal para caminatas, recorridos al aire libre y actividades de aventura. Cómo llegar a La Cocha, Tucumán. Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Cocha, Tucumán? Laguna La Cocha: Conocé la Laguna La Cocha , un tranquilo cuerpo de agua que se luce por su armonía y calma . Es ideal para paseos en lancha , actividades de pesca o simplemente para descansar a la vera del lago y disfrutar del paisaje .

Conocé la , un que se luce por su . Es ideal para , o simplemente para y disfrutar del . Senderismo: Recorré las sierras que rodean la localidad a través de distintos circuitos de caminata . Los senderos atraviesan escenarios naturales con vistas abiertas y ofrecen una experiencia ideal para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza .

Recorré las que rodean la localidad a través de . Los atraviesan con y ofrecen una experiencia ideal para quienes disfrutan del . Reserva Natural Los Sosa: A pocos kilómetros del pueblo se encuentra la Reserva Natural Los Sosa, un área protegida perfecta para observar aves, realizar caminatas y descubrir la riqueza de la flora y fauna autóctona de la región. Ríos, cascadas y paraísos ocultos. Las Tres Cascadas: Uno de los atractivos más impactantes es el conjunto conocido como las “tres cascadas”, con saltos de agua que alcanzan los 80 metros de altura. Entre ellas se destaca la cascada de San Ignacio–Los Pizarro, considerada la más alta del norte argentino. Embed Cómo llegar a La Cocha, pueblo de Tucumán Desde San Miguel de Tucumán, toma la Ruta Nacional N° 9 en dirección este.

Continúa por la ruta hasta llegar a la localidad de La Cocha.

La duración del viaje en automóvil dependerá de las condiciones del tráfico y la velocidad del vehículo, pero generalmente, el trayecto es de aproximadamente 2 horas.

