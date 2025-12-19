Las playas paradisíacas de Chile que son ideales para el verano 2026

Antofagasta, conocida como la perla del norte de Chile, es un lugar donde el desarrollo industrial convive con paisajes únicos y una propuesta turística que atrae cada vez a más visitantes. Ubicada en la región homónima, esta ciudad es la sexta más poblada de Chile, con más de 361.000 habitantes según el último censo del INE de 2017.

La economía de Antofagasta está profundamente vinculada a la minería, sector que impulsa la mayor parte de sus actividades industriales . Desde los años 70, su crecimiento ha sido constante, destacándose en áreas como la construcción, el comercio y la hotelería. Con un ingreso per cápita promedio de 37.000 dólares, Antofagasta lidera en Chile, pero este desarrollo también la posiciona como la ciudad más cara del país para vivir.

El Barrio Industrial cuenta con tecnología de vanguardia y sostiene su papel estratégico como puerto y centro de operaciones mineras.

Turismo y paisajes imperdibles

La ciudad combina su infraestructura moderna con encantos naturales e históricos que la convierten en un destino turístico destacado. Entre los lugares que no te podés perder se encuentran:

La Portada , un monumento natural icónico en el borde costero.

Las playas Trocadero, Balneario y Paraíso , ideales para disfrutar del clima cálido.

La Mano del Desierto , una escultura que resalta en el desierto.

Las ruinas de Huanchaca, un sitio histórico que refleja el pasado minero.

Antofagasta también cuenta con atractivos urbanos como el Mallplaza y el Parque Croacia, además de reservas naturales como La Chimba.

Condiciones climáticas y geografía

La ciudad tiene un clima agradable, aunque su geomorfología irregular marca el contraste entre el océano Pacífico al oeste y las colinas escarpadas que forman parte de la Cordillera de la Costa. Estos paisajes contribuyen a su belleza y singularidad, destacándose su suelo rico en minerales y fragmentos rocosos.

Deportes y eventos internacionales

Antofagasta fue subsede de la Copa América 2015, y su complejo deportivo sigue albergando competencias nacionales y regionales. El fútbol es el deporte más popular, atrayendo multitudes en cada evento.

Antofagasta es mucho más que minería. Su encanto turístico, su desarrollo urbano y su propuesta cultural y natural la convierten en un destino ideal para descubrir. Si estás pensando en explorar el norte chileno, esta ciudad debe estar en tu lista.