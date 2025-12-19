viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 07:56
Escapadas.

Las playas paradisíacas de Chile que son ideales para el verano 2026

La ciudad de Chile que combina su histórica vinculación a la minería con playas, monumentos naturales y un crecimiento urbano que sorprende.

El Barrio Industrial cuenta con tecnología de vanguardia y sostiene su papel estratégico como puerto y centro de operaciones mineras.

Turismo y paisajes imperdibles

La ciudad combina su infraestructura moderna con encantos naturales e históricos que la convierten en un destino turístico destacado. Entre los lugares que no te podés perder se encuentran:

  • La Portada, un monumento natural icónico en el borde costero.
  • Las playas Trocadero, Balneario y Paraíso, ideales para disfrutar del clima cálido.
  • La Mano del Desierto, una escultura que resalta en el desierto.
  • Las ruinas de Huanchaca, un sitio histórico que refleja el pasado minero.

Antofagasta también cuenta con atractivos urbanos como el Mallplaza y el Parque Croacia, además de reservas naturales como La Chimba.

Condiciones climáticas y geografía

La ciudad tiene un clima agradable, aunque su geomorfología irregular marca el contraste entre el océano Pacífico al oeste y las colinas escarpadas que forman parte de la Cordillera de la Costa. Estos paisajes contribuyen a su belleza y singularidad, destacándose su suelo rico en minerales y fragmentos rocosos.

Deportes y eventos internacionales

Antofagasta fue subsede de la Copa América 2015, y su complejo deportivo sigue albergando competencias nacionales y regionales. El fútbol es el deporte más popular, atrayendo multitudes en cada evento.

Antofagasta es mucho más que minería. Su encanto turístico, su desarrollo urbano y su propuesta cultural y natural la convierten en un destino ideal para descubrir. Si estás pensando en explorar el norte chileno, esta ciudad debe estar en tu lista.

