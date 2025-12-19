Cloudflare tuvo otra caída a nivel global y miles de sitios fueron afectados: "Error 502"

Cloudflare está registrando en este momento cortes y fallas operativas vinculadas al denominado “error 502” , una situación que impacta en el funcionamiento de numerosos sitios web a nivel global . De acuerdo con el monitor oficial de la empresa, los técnicos ya aplicaron correcciones para reducir la inestabilidad detectada en la red , aunque las interrupciones continúan siendo reportadas por los usuarios .

Atención. Caída masiva de internet: cuál es la falla que afecta a aplicaciones y sitios web

Según las métricas recopiladas por Downdetector , en el mercado estadounidense la mayoría de los reclamos —un 74% — se relacionan con problemas para conectarse a los servidores . En tanto, el 24% apunta a dificultades con el sistema DNS y el 2% restante a fallas en el panel de administración .

En el caso de Argentina , los avisos por fallas se incrementaron de manera notoria durante las últimas horas . En contraste, en países como México , Colombia y Perú la cantidad de incidentes informados se mantuvo estable , sin variaciones relevantes .

En el transcurso del día, Cloudflare acumuló distintos registros de inconvenientes que impactaron tanto en usuarios particulares como en compañías de varias zonas del mundo . El problema más reiterado fue el denominado “error 502” , asociado a respuestas incorrectas o inexistentes por parte del servidor .

Esta falla aparece cuando la infraestructura de Cloudflare funciona como intermediaria y recibe datos anómalos, incompletos o directamente nulos desde los servidores de destino. Como consecuencia, quienes intentan acceder a un sitio se encuentran con un aviso que indica que la página no puede cargarse.

A su vez, parte de los usuarios informó inconvenientes vinculados a la resolución de DNS, lo que dificulta o directamente bloquea el acceso a determinadas páginas. Estas fallas se producen cuando el sistema no logra convertir el dominio solicitado en su IP asociada, provocando errores al intentar cargar los sitios.

De acuerdo con servicios de seguimiento como Downdetector, el grueso de las alertas está asociado a interrupciones en la comunicación con los servidores. En menor medida, también se detectaron inconvenientes en el panel de administración y en la distribución de contenido estático.

El 18 de noviembre de 2025, Cloudflare volvió a sufrir una interrupción a escala mundial que generó más de 3,3 millones de reportes de errores en los distintos servicios comprometidos, de acuerdo con datos relevados por Ookla.

El origen del colapso estuvo en una falla de gran alcance dentro del núcleo de su infraestructura en la nube, una interrupción que se prolongó por cerca de cinco horas. La extensión temporal y el volumen de reclamos dejaron en evidencia hasta qué punto el funcionamiento digital global depende de plataformas de nube centralizadas.

La caída tuvo consecuencias sobre un abanico amplio de páginas web, aplicaciones y APIs que operan con Cloudflare, provocando afectaciones simultáneas tanto en empresas como en usuarios de múltiples países.

Qué es Cloudflare

Cloudflare es una compañía tecnológica de alcance internacional especializada en mejorar la seguridad y la velocidad de sitios web y aplicaciones online. Su rol central consiste en ubicarse entre los servidores originales y los usuarios, con el objetivo de resguardar y optimizar el flujo de datos que se mueve por la red.

Dentro de sus soluciones más relevantes se incluyen los sistemas de defensa frente a ataques DDoS, los mecanismos de bloqueo de tráfico dañino y la optimización de tiempos de carga a través de una red global de distribución de contenidos (CDN) con presencia en numerosos países.

La plataforma de Cloudflare incluye además servicios de cortafuegos, administración de DNS, emisión de certificados digitales y sistemas sofisticados para supervisar el rendimiento y garantizar la continuidad operativa de las aplicaciones.

Apoyada en una red distribuida a nivel mundial, la compañía logra detener ataques antes de que impacten en los servidores de origen y optimiza la velocidad de acceso al servir la información desde nodos cercanos a cada usuario.

Por qué la caída de Cloudflare afecta a varias páginas web

Las interrupciones en Cloudflare tienen un impacto amplio sobre Internet, ya que la empresa cumple un rol central en la distribución y seguridad de los contenidos digitales. Una enorme cantidad de sitios y servicios dependen de su red para mejorar el rendimiento y proteger la información que manejan.

Ante una falla en su sistema, el flujo de datos se corta o se vuelve inestable, lo que provoca que numerosas plataformas dejen de funcionar correctamente o muestren mensajes de error a quienes intentan acceder.