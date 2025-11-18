martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 10:03
Atención.

Caída masiva de internet: cuál es la falla que afecta a aplicaciones y sitios web

Cloudflare anunció una falla que afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y sitios web.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
error informatico

Una gran cantidad de servicios digitales presentaron interrupciones de internet a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según informó la empresa, se lleva a cabo una investigación para detectar la anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios en general, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

Cloudflare, empresa clave de la infraestructura de internet, registra una falla en su red global. No es tu WiFi: es un problema en uno de los “puentes” centrales de la red.
Caída masiva de internet: qué aplicaciones no funcionan

Este martes 18 de noviembre, usuarios detectaron que X, anteriormente conocida como Twitter, tenía fallas para poder acceder, impidiendo la visualización de publicaciones en todo el mundo.

No solo la red social de Elon Musk resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios.

La situación se agravó cuando usuarios de ChatGPT informaron de dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, vinculando también la incidencia con los problemas de Cloudflare. En paralelo, los videojuegos también se han visto afectados: League of Legends registró numerosos fallos de conexión, y con ello, la imposibilidad de que muchos jugadores accedieran a sus partidas.

image

Qué está pasando con Cloudflare

El primer aviso surgió cuando usuarios de X empezaron a reportar problemas de acceso, en especial para utilizar la aplicación en su versión de escritorio. En muchos casos, las publicaciones no cargaban, resultaba imposible actualizar el contenido y los elementos multimedia, como vídeos e imágenes, dejaron de estar disponibles.

Mientras tanto, herramientas especializadas como Downdetector reportaban el aumento incidencias registradas, aunque luego esta misma plataforma presentó fallas y ha tenido interrupciones en sus servicios.

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, informó en un comunicado la compañía. Inicialmente, el fallo parecía limitarse al soporte técnico, pero la complejidad del problema se hizo más grande con el paso de los minutos.

image

Pese al alcance global del incidente, la causa original aún no ha sido clara en las primeras horas. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, aunque la empresa no dio los detalles exactos.

Ante estos errores, lo único que pueden hacer los usuarios es esperar a que la situación se normalice y puedan ingresar a sus cuentas, ya que es una falla en la que los clientes no pueden hacer nada, solo tener paciencia y estar pendientes de la recuperación de los servicios.

Qué es Cloudflare

Cloudflare es una empresa tecnológica que ofrece una amplia gama de servicios para mejorar la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad de sitios web y aplicaciones en internet. Su plataforma actúa como una especie de "proxy" entre el usuario final y el servidor del sitio web, optimizando el tráfico y protegiendo contra diversos tipos de ataques cibernéticos.

Cloudflare es muy utilizado por empresas y desarrolladores para asegurar que sus webs funcionen rápido y sean resistentes ante ataques, lo que lo convierte en una pieza clave en la infraestructura de internet moderna.

image

Algunos de los servicios más destacados que incluye Cloudflare

  1. CDN (Content Delivery Network): Distribuye el contenido estático del sitio web en servidores ubicados globalmente para acelerar la carga.
  2. Protección DDoS: Defiende contra ataques de denegación de servicio distribuidos, que buscan saturar un servidor para dejarlo fuera de línea.
  3. Firewall de Aplicaciones Web (WAF): Filtra y bloquea tráfico malicioso para proteger sitios de vulnerabilidades conocidas.
  4. Optimización de tráfico: Mejora la velocidad y disponibilidad del sitio ajustando la administración del tráfico y la caché.
  5. Servicios DNS: Ofrece resolución de nombres de dominio rápida y segura.

