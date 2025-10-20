La caída de Amazon produjo fallas en pagos, transferencias y servicios bancarios

Durante la mañana del lunes, una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS) afectó el funcionamiento de pagos digitales, transferencias y operaciones bancarias en todo el país. Según el AWS Health Dashboard , el inconveniente se originó en una puerta de enlace ubicada en la costa este de Estados Unidos .

Poco más de dos horas después del primer aviso, la compañía informó que “la mayoría de las solicitudes deberían estar funcionando ahora” . De acuerdo con datos citados por colegas de Infobae, los primeros reportes de interrupciones comenzaron pasadas las 7:30 a.m. (hora de Londres) , según registros de Downdetector .

Los informes señalan problemas para completar pagos , interrupciones en el servicio del Subte porteño , y dificultades en comercios —desde pequeños locales hasta grandes cadenas— para procesar cobros electrónicos. Además, aplicaciones móviles y plataformas de home banking registraron fallas generalizadas .

El sistema de Amazon Web Services (AWS) , perteneciente a Amazon.com Inc. , constituye la base tecnológica de una parte significativa de internet y concentra cerca de un tercio del mercado global de servicios en la nube . Por ello, cualquier interrupción en su funcionamiento repercute directamente en múltiples empresas y organismos públicos , como quedó evidenciado en este episodio. La situación se agravó cuando entidades bancarias argentinas confirmaron a este medio inconvenientes en sus aplicaciones, servicios de banca online y pagos electrónicos , afectando tanto a usuarios particulares como corporativos.

La compañía ha notificado un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes.

A nivel nacional, la magnitud del incidente motivó consultas al Banco Central, que hasta las 13.20 mantenía vigente su último parte sin difundir actualizaciones adicionales. La normalización del sistema dependerá de la restauración completa de la infraestructura informática y de la recuperación de los canales digitales de pago y transferencia. Sin embargo, los reportes activos indican que las fallas persistían más allá del mediodía.

Impacto en pagos, comercio y servicios bancarios

Un importante proveedor de servicios de pago del país informó de manera reservada a colegas de Infobae que sus sistemas enfrentaron interrupciones significativas a raíz del fallo técnico en AWS. Esta situación también se reflejó en la página oficial de Amazon, donde la lista de servicios afectados incluyó a Mercado Libre y, de manera especialmente relevante para el público local, a Mercado Pago, una de las plataformas de pagos digitales más populares en Argentina.

Amazon Web Services (AWS) trabaja en la solución de una interrupción en sus servicios.

El impacto del incidente se extendió a otros servicios digitales de alta demanda, sobre todo en los horarios más activos para operaciones bancarias y comerciales. Usuarios de banca en línea y aplicaciones móviles de entidades financieras nacionales reportaron retrasos, caídas y bloqueos, tanto al realizar transferencias como al abonar servicios o compras. Este problema afectó directamente al usuario común, que se encontró imposibilitado de completar transacciones básicas o de acceder a su dinero a través de sus canales digitales habituales.

La interrupción en Mercado Pago, según información confirmada por este medio, se tradujo en fallas dentro de la app y problemas al procesar transacciones. Esto provocó, entre otras cosas, demoras y rechazos en la mayoría de los pagos electrónicos que no se realizan con tarjetas físicas. Comercios y empresas que utilizan esta plataforma reportaron dificultades para acreditar cobros y consultar saldos.

El apagón digital del lunes deriva de fallas en la plataforma AWS de Amazon.

Problemas en transporte y alcance internacional del fallo

Voceros de la compañía indicaron a este medio: “Mercado Libre y Mercado Pago reconocen que experimentaron inestabilidad en sus aplicaciones debido a una falla generalizada en el sistema de AWS. Nuestros equipos trabajan rápidamente para normalizar el servicio”.

El incidente también impactó en el transporte urbano de grandes ciudades. Usuarios del subte denunciaron en redes sociales y otras plataformas la imposibilidad de abonar viajes con tarjetas de crédito, NFC u otros métodos digitales alternativos a la SUBE. Esta situación evidenció un cuello de botella significativo en la digitalización de servicios urbanos, ya que muchos pasajeros dependen de estas opciones para desplazarse.

AWS de Amazon sustenta el funcionamiento de múltiples servicios digitales en el mundo.

La interrupción tuvo alcance internacional. Compañías de tecnología financiera como Coinbase y Robinhood también reportaron dificultades, señalando que la falla en AWS afectó parte de sus plataformas y alteró la experiencia de sus clientes. La empresa de inteligencia artificial Perplexity advirtió que su sitio web se vio comprometido por el incidente. Incluso organizaciones fuera del ámbito financiero, como el club de fútbol inglés Tottenham Hotspur, tuvieron que notificar a sus seguidores sobre inconvenientes en la venta de entradas electrónicas.

Riesgos globales y precedentes de interrupciones masivas

El impacto no se limitó al sector privado. Un representante de la HM Revenue & Customs (HMRC), la autoridad fiscal del Reino Unido, confirmó que su portal institucional estaba fuera de servicio debido al colapso de AWS, información que Infobae verificó mediante monitoreo alrededor de las 13:20. Situaciones como esta evidencian los riesgos inherentes a la infraestructura crítica global altamente interconectada.

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global.

Según registros recientes, los sistemas de gran escala como AWS muestran cada vez mayor vulnerabilidad frente a fallas técnicas. El año pasado, una actualización defectuosa en CrowdStrike Holdings Inc. provocó retrasos y cancelaciones de vuelos, además de afectar miles de sistemas esenciales en diversos países, generando pérdidas millonarias en la economía mundial.