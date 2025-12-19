viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 08:44
Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla por lluvias para este viernes en Jujuy. Sin embargo las temperaturas seguirán elevadas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Jujuy durante este viernes 19 de diciembre, con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica hacia la tarde y la noche.

Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de la jornada.

A qué hora se esperan las lluvias

De acuerdo al pronóstico actualizado, durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, a partir de la tarde comenzarán a registrarse tormentas aisladas, con chances de lluvia que se ubican entre el 10 y el 40%, situación que se mantendrá también durante la noche.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de agua en cortos períodos, características propias de este tipo de alertas.

Las zonas alcanzadas por la alerta

La alerta amarilla emitida por el SMN comprende principalmente a regiones de la Puna jujeña, entre ellas:

  • Puna de Cochinoca

  • Puna de Humahuaca

  • Puna de Rinconada

  • Puna de Santa Catalina

  • Puna de Tilcara

  • Puna de Tumbaya

  • Yavi

En estas áreas se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Temperaturas previstas para la jornada

Para este viernes, se esperan temperaturas elevadas, con una mínima de 17°C y una máxima cercana a los 30°C en la capital jujeña y zonas aledañas. El calor, combinado con la humedad, favorecerá la formación de tormentas hacia el final del día.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Desde el SMN aconsejan:

  • Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas

  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales

  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento

La alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

