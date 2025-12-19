Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Jujuy durante este viernes 19 de diciembre , con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica hacia la tarde y la noche.

Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de la jornada.

De acuerdo al pronóstico actualizado, durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado , sin probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, a partir de la tarde comenzarán a registrarse tormentas aisladas , con chances de lluvia que se ubican entre el 10 y el 40% , situación que se mantendrá también durante la noche .

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de agua en cortos períodos, características propias de este tipo de alertas.

Las zonas alcanzadas por la alerta

La alerta amarilla emitida por el SMN comprende principalmente a regiones de la Puna jujeña, entre ellas:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

En estas áreas se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Temperaturas previstas para la jornada

Para este viernes, se esperan temperaturas elevadas, con una mínima de 17°C y una máxima cercana a los 30°C en la capital jujeña y zonas aledañas. El calor, combinado con la humedad, favorecerá la formación de tormentas hacia el final del día.

tiempo en jujuy 21 El sol volverá a salir en Jujuy y elevará las temperaturas.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Desde el SMN aconsejan:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad

Mantenerse informado a través de los canales oficiales

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento

La alerta amarilla implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar precauciones.