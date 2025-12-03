Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que gran parte de la provincia continúa bajo alerta amarilla por tormentas , con pronósticos de lluvias intensas que se extenderán durante los próximos días. La inestabilidad afecta sobre todo a la región de la Puna norte y a zonas del Valle, incluyendo San Salvador de Jujuy.

De acuerdo con el informe oficial actualizado este miércoles 3 de diciembre, San Salvador de Jujuy registrará tormentas fuertes durante la mañana, la tarde y la noche , con una probabilidad de precipitación que oscila entre 40% y 70% .

Las temperaturas se mantendrán moderadas, con máximas de 25°C y vientos mayormente del sector sur entre 7 y 12 km/h.

El SMN anticipa días calurosos e inestables hacia el final de la semana.

Para jueves, viernes y sábado se esperan condiciones similares, con mínimas de 20°C y máximas que treparán a 33°C, junto con posibles tormentas aisladas o chaparrones.

El domingo el panorama no cambia demasiado: se mantendrá la inestabilidad, con una máxima estimada de 32°C. Las mejoras recién podrían llegar a partir del lunes por la tarde.

Zonas en alerta en la Puna

La región de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi continúa bajo alerta amarilla por tormentas, según el panel de alertas del SMN.

El aviso indica la posibilidad de:

Descargas eléctricas

Lluvias localmente intensas

Ráfagas de viento

Ocasional caída de granizo

El nivel amarillo significa “informate”, es decir, mantenerse atentos a actualizaciones y tomar precauciones ante la posible evolución del fenómeno.

Recomendaciones para la población

Ante la persistencia de mal tiempo, se recomienda:

Evitar circular por zonas anegadas.

Mantenerse alejado de postes, árboles y cables durante tormentas eléctricas.

Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Revisar desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.

¿Hasta cuándo seguirá la inestabilidad?

Según el SMN, el periodo de lluvias y tormentas podría extenderse al menos hasta el viernes 5, con mejoras temporarias hacia el fin de semana pero sin descartarse nuevos chaparrones.

La provincia ingresó en su etapa estival de lluvias, por lo que el patrón inestable será recurrente durante diciembre.