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18 de marzo de 2026 - 20:01
Jujuy.

Murió un jujeño en Rosario tras un choque frontal entre dos camiones

Un jujeño falleció luego de un violento choque frontal entre dos camiones en Rosario. Hubo otra víctima fatal y un herido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Murió un jujeñoen Rosario tras un choque frontal entre dos camiones

Murió un jujeño en Rosario tras un choque frontal entre dos camiones

Un jujeño murió en las últimas horas tras una larga agonía luego del trágico choque frontal entre dos camiones ocurrido hace casi dos semanas a la altura de Zavalla, en Rosario, Santa Fe, que ya se había cobrado la vida del conductor del otro vehículo involucrado.

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El mismo día del accidente perdió la vida un camionero de 34 años de la localidad de Oliveros. Según confirman medios de Santa Fe, este martes murió José Osvaldo Cruz, el jujeño que permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Según el reporte médico oficial, el deceso se produjo a las 5.30 horas. Cruz, de 58 años, había ingresado al nosocomio con un diagnóstico de politraumatismos graves y permanecía con asistencia mecánica respiratoria desde el día del siniestro, indicó el medio Rosario3.

Murió un jujeño en Rosario tras un choque frontal entre dos camiones
Murió un jujeño en Rosario tras un choque frontal entre dos camiones

Murió un jujeño en Rosario tras un choque frontal entre dos camiones

El trágico accidente en Rosario

El choque fue el pasado 4 de marzo de este año cerca de las 19 horas en el kilómetro 772 de la Ruta Nacional 33 de esa provincia, cuando por causas que aún se investigan, dos camiones de gran porte chocaron de manera frontal.

Tras el violento y trágico choque, uno de los vehículos se incendió completamente, lo que complicó las tareas iniciales de asistencia. Cruz había quedado atrapado en la cabina, por lo que se montó un operativo de emergencia que incluyó el descenso de un helicóptero sanitario para su traslado inmediato a Rosario.

Además de las dos víctimas fatales, una tercera persona, que sería el hijo del jujeño, resultó herida en el siniestro, quien al momento del accidente se encontraba lúcida y fue atendida en el lugar por personal sanitario, sin que sus lesiones revistieran riesgo de vida.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios de Zavalla y Pérez, efectivos policiales, ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y personal de tránsito de distintas localidades de la provincia argentina.

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