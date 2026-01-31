Tragedia en Entre Ríos: murieron cuatro personas en un choque contra un camión brasileño

Una tragedia vial sacude a la provincia de Entre Ríos después de que las cuatro personas que viajaban en una camioneta murieron tras chocar de frente con un camión de origen brasileño en la Ruta Nacional 18 , informaron fuentes oficiales y de bomberos.

El siniestro se produjo este viernes por la mañana en el kilómetro 77, en cercanías del acceso al paraje Las Tunas , cuando una camioneta Nissan Frontier impactó de manera frontal contra un camión Volvo 460 con semirremolque, con patente brasileña, que transitaba en sentido contrario.

En el vehículo menor viajaban cuatro hombres, todos mayores de edad y trabajadores tercerizados de una empresa vinculada a tareas de mantenimiento. Tres de ellos murieron en el lugar: Javier Alejandro Casal, Isaac Natanael Fister (34) y Ismael Sebastián Fonseca, mientras que el cuarto, Diego Damián Girard (33), resultó gravemente herido y fue trasladado inicialmente al Hospital Castilla Mira de Viale y luego al Hospital San Martín de Paraná, donde finalmente falleció debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

El conductor del camión, identificado como André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años y nacionalidad brasileña, resultó ileso y quedó detenido a disposición de la Justicia por orden del fiscal que investiga el caso.

Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación, las primeras pericias señalan que el choque fue frontal y que podría haber estado relacionado con un posible cruce involuntario al carril contrario, entre otros factores que serán definidos por los peritos accidentológicos.

El hecho generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner la atención en las condiciones de seguridad vial de la Ruta Nacional 18, donde ya se han registrado múltiples siniestros de alta gravedad en lo que va del año.