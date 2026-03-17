El mosquito no respeta fronteras entre Argentina y Bolivia: intensifican controles por chikungunya

El avance del chikungunya en la frontera entre Argentina y Bolivia encendió las alertas sanitarias y obligó a reforzar el trabajo conjunto entre ambos países.

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Autoridades del Ministerio de Salud de Salta y del sistema sanitario de Tarija se reunieron en Yacuiba para coordinar estrategias ante el aumento de casos en el conglomerado urbano que integran Profesor Salvador Mazza, Yacuiba y San José de Pocitos .

La situación epidemiológica llevó a analizar la zona como un solo territorio sanitario. “Tenemos una problemática común en la frontera y debemos trabajar conjuntamente”, explicó el director de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos .

Del lado boliviano, la situación es más compleja. Según se informó en la reunión, en Yacuiba hay más de 200 casos confirmados y centenares de sospechosos , con mayor impacto en niños y adolescentes.

El brote comenzó a partir de un caso importado desde Santa Cruz de la Sierra y rápidamente se expandió en la zona.

En Salta, en tanto, dos de cada tres casos confirmados se concentran en Salvador Mazza, lo que refuerza la idea de un brote compartido. “Analizamos la situación considerando la población de ambos lados, lo que nos permite tener una visión más real de la tasa de transmisión, que actualmente es elevada”, señaló García Campos.

“Nos divide un puente, pero al mosquito no”

Desde Bolivia también remarcaron la necesidad de trabajar de manera coordinada. “Estamos tan cerca que no podemos pensar acciones aisladas. Nos divide un puente, pero el mosquito no reconoce fronteras”, afirmó la coordinadora de la Red de Servicios de Salud de Yacuiba, Eveling Illescas.

La funcionaria destacó que la reunión permitió fortalecer la vigilancia epidemiológica y definir estrategias conjuntas para proteger a la población de ambos países.

Control vectorial y medidas preventivas

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la revisión de las acciones de control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya. “Planteamos la necesidad de coordinar acciones para que productos insecticidas no autorizados no se utilicen en la zona de frontera”, explicó García Campos.

En ese sentido, se acordó reforzar medidas como el descacharrado, la eliminación de criaderos y el uso de biolarvicidas, especialmente en neumáticos en desuso, considerados uno de los principales focos de reproducción del mosquito.

Además, las autoridades analizaron la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante el aumento de casos.

Se revisaron criterios de diagnóstico, disponibilidad de camas y el manejo clínico de pacientes, teniendo en cuenta que la enfermedad puede presentar fases prolongadas con dolor articular persistente.

Un problema sin fronteras

El avance del chikungunya en la región dejó en evidencia una característica clave de este tipo de enfermedades: su capacidad de propagarse más allá de los límites geográficos.

“Esta reunión nos permite coordinar estrategias para proteger a toda la población”, resumió Illescas.