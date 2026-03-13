viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 11:50
País.

Salta tiene más de 150 casos confirmados de Chikungunya entre 2025 y 2026

El ministerio de Salud de Salta actualizó datos sobre los casos de Chikungunya. Salvador Mazza tiene la mayor concentración, seguido por Aguas Blancas y Orán.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta tiene más de 150 casos confirmados de Chikungunya entre 2025 y 2026

Salta tiene más de 150 casos confirmados de Chikungunya entre 2025 y 2026

El Ministerio de Salud Pública actualizó el reporte de casos de Chikungunya en Salta en lo que va del periodo 2025 - 2026, ante el avance del virus, llaman a la comunidad a reforzar las medidas de descacharrado y limpieza en los hogares para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Lee además
Foto ilustrativa.
Salud.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"
dengue y chikungunya: el riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmision activa
Salud.

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

El estado de situación del virus Chikungunya en Salta

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio, informó la situación actualizada del virus Chikungunya desde el inicio del período de vigilancia epidemiológica el 1º de octubre de 2025 hasta el 11 de marzo. De este registro se desprende que la provincia registra 154 casos confirmados y 9 casos probables.

La mayor concentración de casos se encuentra en el departamento General San Martín, especialmente en la localidad de Salvador Mazza, que posee 96 de los 104 casos reportados en ese departamento.

Por su parte, el departamento Orán acumula 37 casos confirmados, con mayor incidencia en las localidades de Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán.

La distribución de casos por localidades es la siguiente:

  • Salvador Mazza: 96
  • Aguas Blancas: 24
  • San Ramón de la Nueva Orán: 13
  • Embarcación / Salta Capital: 5
  • Tartagal / Joaquín V. González: 3 casos cada uno
  • Cerrillos: 2
  • Rosario de la Frontera / Las Lajitas / Campo Quijano: 1 caso cada uno

Estrategia binacional de control

En el marco de las acciones de bloqueo y control del mosquito vector, se desarrollará una reunión binacional entre Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia) con el objetivo de coordinar operativos conjuntos de vigilancia epidemiológica y control vectorial en la zona de frontera.

Este encuentro busca fortalecer el trabajo articulado entre ambos países y replicar la experiencia de cooperación implementada recientemente en el corredor fronterizo Aguas Blancas – Bermejo, donde se realizaron operativos conjuntos de prevención y control.

frontera aguas blancas bolivia (1)

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar las medidas de prevención en los hogares, principalmente:

  • Descacharrado: Eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

  • Higiene de recipientes: Dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas.

  • Protección personal: Uso de repelentes (renovando la aplicación cada 4 horas), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Descacharrado (1).jpg
La municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza para este 29 de marzo un nuevo operativo de descacharrado en varias zonas de Alto Comedero.

La municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza para este 29 de marzo un nuevo operativo de descacharrado en varias zonas de Alto Comedero.

¿Cuándo acudir al centro de salud?

Es vital que la población reconozca los síntomas de la fiebre Chikungunya, que se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta y dolores articulares intensos. En este sentido se debe concurrir de forma inmediata al Hospital o Centro de Salud más cercano si presenta:

  1. Dolor articular intenso y persistente: Especialmente en manos y pies, que dificulta el movimiento.
  2. Fiebre alta: Que no cede fácilmente.
  3. Dolor abdominal intenso y continúo.
  4. Vómitos persistentes que impiden la hidratación.
  5. Sangrado de mucosas (encías, nariz) o hematomas espontáneos.
  6. Somnolencia, irritabilidad excesiva o desorientación.

Ante la sospecha, no automedicarse, ya que el uso de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro en casos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Casos sospechosos de chikungunya en Jujuy: qué se sabe sobre los pacientes

Operativo contra el dengue y chikungunya en Alto Comedero: detalles

Lo que se lee ahora
Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas.
Economía.

El Gobierno formalizó la suba para empleadas domésticas: así quedaron los nuevos salarios

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Colectivos en Jujuy.
Capital.

Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas video
Interés.

En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

En exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Lluvias para el sábado en Jujuy.
Jujuy.

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel