Salta tiene más de 150 casos confirmados de Chikungunya entre 2025 y 2026

El Ministerio de Salud Pública actualizó el reporte de casos de Chikungunya en Salta en lo que va del periodo 2025 - 2026, ante el avance del virus, llaman a la comunidad a reforzar las medidas de descacharrado y limpieza en los hogares para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio, informó la situación actualizada del virus Chikungunya desde el inicio del período de vigilancia epidemiológica el 1º de octubre de 2025 hasta el 11 de marzo. De este registro se desprende que la provincia registra 154 casos confirmados y 9 casos probables.

La mayor concentración de casos se encuentra en el departamento General San Martín, especialmente en la localidad de Salvador Mazza, que posee 96 de los 104 casos reportados en ese departamento.

Por su parte, el departamento Orán acumula 37 casos confirmados, con mayor incidencia en las localidades de Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán.

La distribución de casos por localidades es la siguiente:

Salvador Mazza: 96

Aguas Blancas: 24

San Ramón de la Nueva Orán: 13

Embarcación / Salta Capital: 5

Tartagal / Joaquín V. González: 3 casos cada uno

Cerrillos: 2

Rosario de la Frontera / Las Lajitas / Campo Quijano: 1 caso cada uno

Estrategia binacional de control

En el marco de las acciones de bloqueo y control del mosquito vector, se desarrollará una reunión binacional entre Salvador Mazza (Argentina) y Yacuiba (Bolivia) con el objetivo de coordinar operativos conjuntos de vigilancia epidemiológica y control vectorial en la zona de frontera.

Este encuentro busca fortalecer el trabajo articulado entre ambos países y replicar la experiencia de cooperación implementada recientemente en el corredor fronterizo Aguas Blancas – Bermejo, donde se realizaron operativos conjuntos de prevención y control.

frontera aguas blancas bolivia (1)

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar las medidas de prevención en los hogares, principalmente:

Descacharrado: Eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

Higiene de recipientes: Dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas.

Protección personal: Uso de repelentes (renovando la aplicación cada 4 horas), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Descacharrado (1).jpg La municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza para este 29 de marzo un nuevo operativo de descacharrado en varias zonas de Alto Comedero.

¿Cuándo acudir al centro de salud?

Es vital que la población reconozca los síntomas de la fiebre Chikungunya, que se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta y dolores articulares intensos. En este sentido se debe concurrir de forma inmediata al Hospital o Centro de Salud más cercano si presenta:

Dolor articular intenso y persistente: Especialmente en manos y pies, que dificulta el movimiento. Fiebre alta: Que no cede fácilmente. Dolor abdominal intenso y continúo. Vómitos persistentes que impiden la hidratación. Sangrado de mucosas (encías, nariz) o hematomas espontáneos. Somnolencia, irritabilidad excesiva o desorientación.

Ante la sospecha, no automedicarse, ya que el uso de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro en casos de enfermedades transmitidas por mosquitos.