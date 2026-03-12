jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 13:32
Salud.

Hay varios casos sospechosos de chikungunya en Jujuy: qué se sabe sobre los pacientes

Después de confirmarse el primer caso positivo de chikungunya en Jujuy, anunciaron que hay otros pacientes sospechosos bajo investigación epidemiológica.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
dengue
Lee además
Operativo contra el dengue en Alto Comedero
Prevención.

Operativo contra el dengue y chikungunya en Alto Comedero: detalles
Chikungunya.
Salud.

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

En este sentido, la subdirectora provincial de APS, Roxana Fátum, explicó que ante este tipo de síntomas se realizan estudios para ambas enfermedades, especialmente teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la región. Indicó que existe un brote importante en la frontera con Bolivia y que en Salta ya se investigan casos en distintas localidades.

Casos sospechosos de chikungunya en Jujuy: los detalles

Además, Fatum confirmó que hay otros casos sospechosos en estudio dentro de la misma localidad. Según detalló Fátum, se trata de personas que son vecinas del paciente confirmado o que viajaron recientemente a la frontera con Bolivia, un antecedente que se considera relevante en el análisis epidemiológico. Algunos de ellos no presentaron fiebre, pero sí otras manifestaciones compatibles con la enfermedad.

La funcionaria advirtió que podrían seguir apareciendo casos y señaló que, "ante cualquier persona que presente síntomas compatibles con dengue, también se evaluará la posibilidad de chikungunya debido a la situación que se vive en zonas fronterizas".

Embed - ROXANA FATUM - Subdirectora provincial de APS -

Piden extremar los cuidados

En otro sentido, Fátum recordó que no existe vacuna contra el chikungunya, por lo que la principal herramienta para evitar la enfermedad es la prevención. En ese sentido, remarcó que "el mismo mosquito transmite dengue y chikungunya, por lo que es fundamental evitar la proliferación del vector".

Entre las medidas recomendadas mencionó profundizar el descacharrado y mantener patios limpios, canaletas sin agua acumulada y recipientes sin agua estancada, ya que el mosquito se reproduce en aguas quietas y no en las que corren. También insistió en que estas acciones "deben mantenerse durante todo el año y no solo en temporadas de mayor circulación de enfermedades".

DENGUE
Siguen los operativos de limpieza contra el dengue: cuándo y en qué barrios

Siguen los operativos de limpieza contra el dengue: cuándo y en qué barrios

Primer caso de chikungunya confirmado en Jujuy

Tras la confirmación del primer caso confirmado de chikungunya, los equipos de salud activaron el protocolo epidemiológico en la zona para prevenir nuevos contagios.

Las acciones incluyen control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica activa en el área, con el objetivo de detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria también se reforzaron las tareas para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Operativo contra el dengue y chikungunya en Alto Comedero: detalles

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Dengue y chikungunya: "El riesgo proviene de personas que viajan a lugares con transmisión activa"

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

Lo que se lee ahora
Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Chikungunya.
Salud.

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel