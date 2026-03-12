Hay varios casos sospechosos de chikungunya en Jujuy: qué se sabe sobre los pacientes

Autoridades sanitarias de la provincia de Jujuy confirmaron un caso de chikungunya en la localidad de Aguas Calientes , correspondiente a un adulto mayor de 80 años que presentó síntomas compatibles con la enfermedad. El paciente manifestó fiebre y dolor muscular, un cuadro que suele ser similar al dengue.

En este sentido, la subdirectora provincial de APS, Roxana Fátum, explicó que ante este tipo de síntomas se realizan estudios para ambas enfermedades, especialmente teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la región. Indicó que existe un brote importante en la frontera con Bolivia y que en Salta ya se investigan casos en distintas localidades.

Además, Fatum confirmó que hay otros casos sospechosos en estudio dentro de la misma localidad. Según detalló Fátum, se trata de personas que son vecinas del paciente confirmado o que viajaron recientemente a la frontera con Bolivia , un antecedente que se considera relevante en el análisis epidemiológico. Algunos de ellos no presentaron fiebre, pero sí otras manifestaciones compatibles con la enfermedad.

La funcionaria advirtió que podrían seguir apareciendo casos y señaló que, "ante cualquier persona que presente síntomas compatibles con dengue, también se evaluará la posibilidad de chikungunya debido a la situación que se vive en zonas fronterizas".

Piden extremar los cuidados

En otro sentido, Fátum recordó que no existe vacuna contra el chikungunya, por lo que la principal herramienta para evitar la enfermedad es la prevención. En ese sentido, remarcó que "el mismo mosquito transmite dengue y chikungunya, por lo que es fundamental evitar la proliferación del vector".

Entre las medidas recomendadas mencionó profundizar el descacharrado y mantener patios limpios, canaletas sin agua acumulada y recipientes sin agua estancada, ya que el mosquito se reproduce en aguas quietas y no en las que corren. También insistió en que estas acciones "deben mantenerse durante todo el año y no solo en temporadas de mayor circulación de enfermedades".

Primer caso de chikungunya confirmado en Jujuy

Tras la confirmación del primer caso confirmado de chikungunya, los equipos de salud activaron el protocolo epidemiológico en la zona para prevenir nuevos contagios.

Las acciones incluyen control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica activa en el área, con el objetivo de detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria también se reforzaron las tareas para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.