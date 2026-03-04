Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó 51 casos de fiebre Chikungunya en el marco de un brote activo con epicentro en la zona limítrofe con Bolivia. El anuncio se realizó en el Hospital San Vicente de Paul, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Según detalló el coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, 34 casos corresponden al departamento San Martín, de los cuales 30 se concentran en la ciudad de Profesor Salvador Mazza. En el departamento Orán se registraron 11 casos (9 en Aguas Blancas y 2 en la ciudad de San Ramon de la Nueva Oran). Además, se notificaron 2 casos en Anta, 2 en Capital, 1 en Rosario de la Frontera y 1 en Rosario de Lerma.

Ante el aumento de diagnósticos en personas sin antecedentes de viaje, las autoridades confirmaron la existencia de transmisión local del virus.

Desde el inicio de la semana, equipos del Programa de Vectores trabajan junto a los municipios de Orán, Salvador Mazza y Aguaray en tareas de eliminación de criaderos de mosquitos, aplicación de BTI en recipientes que no pueden vaciarse y asistencia técnica para reforzar el control vectorial.

En Orán, la gerente del hospital San Vicente de Paul, Silvia Gutiérrez, indicó que el establecimiento mantiene activo el protocolo de vigilancia epidemiológica. “Actualmente tenemos 11 casos positivos en nuestra área operativa. Contamos con personal médico y de enfermería en alerta en Aguas Blancas y consultorios de febriles disponibles en todos los centros de salud para la toma de muestras y notificación inmediata”, señaló.

Además, el próximo 17 de marzo se realizará una capacitación destinada al personal sanitario del norte provincial sobre la aplicación de BTI como herramienta de control del mosquito transmisor.

Trabajo conjunto con Bolivia

Frente al escenario epidemiológico en la frontera, autoridades sanitarias de Argentina y Bolivia mantuvieron una reunión binacional en la ciudad de Bermejo para coordinar estrategias de prevención, vigilancia y control tanto de chikungunya como de dengue.

Del encuentro participaron equipos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y de la Subsecretaría de Medicina Social de Salta, junto a referentes del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Bolivia y representantes municipales de la zona fronteriza.

Ambos países acordaron fortalecer el trabajo articulado para intensificar acciones de promoción y prevención en una región con alta circulación de personas y riesgo sanitario compartido.

Chikungunya: Cómo prevenir

Ante el avance de casos en el norte del país y la cercanía con zonas de circulación activa, la prevención se centra en un punto clave: evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, único transmisor del virus chikungunya.

El contagio no ocurre de persona a persona. La infección se produce cuando el mosquito pica a alguien enfermo y luego a otra persona. Por eso, cortar el ciclo del vector resulta fundamental.

Eliminar criaderos en casa

El Aedes aegypti se cría en agua limpia acumulada en recipientes domésticos. Las medidas más efectivas son simples y requieren constancia:

Vaciar y cepillar baldes, tachos y bebederos de animales.

Limpiar canaletas y desagües.

Dar vuelta botellas y cualquier objeto que acumule agua.

Cambiar el agua de floreros por arena húmeda.

Tapar tanques y cisternas.

Desechar cacharros en patios y terrenos.

El descacharrado semanal reduce de manera significativa la presencia del mosquito.

Protección personal diaria

Además del control ambiental, se recomienda:

Usar repelente en piel expuesta y renovarlo según indicación del producto.

Colocar espirales o tabletas repelentes en ambientes cerrados.

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas en horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y atardecer).

En bebés y niños, el uso de repelente debe seguir las indicaciones médicas según edad.

Ante síntomas, consulta temprana

La chikungunya provoca fiebre alta y dolores articulares intensos que pueden persistir durante meses. Frente a síntomas compatibles, se aconseja no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

La detección temprana permite control clínico adecuado y evita nuevas cadenas de transmisión, ya que una persona infectada puede contagiar al mosquito durante los primeros días de fiebre.