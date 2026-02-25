jueves 26 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 20:36
Prevención.

Brote de chikungunya en Salta: 30 casos y brote en la zona fronteriza con Bolivia

Salud de Salta confirmó 30 casos de chikungunya en la frontera con Bolivia. El mayor foco está en Salvador Mazza, con contagios locales bajo investigación.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Casos de chikungunya en Salta.

Casos de chikungunya en Salta.

Según explicó el coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, de los 18 casos confirmados en Salvador Mazza, solo cuatro presentan antecedentes de viaje a Bolivia, mientras que los restantes se encuentran bajo investigación. “Por la cercanía con la frontera y la circulación activa en localidades vecinas como Yacuiba, estamos ante un brote en la región fronteriza”, señaló el funcionario.

Brote de chikungunya: trabajo territorial y control del vector

Desde el inicio de la semana, equipos del Programa de Vectores trabajan de manera conjunta con los municipios de Salvador Mazza y Aguaray en la eliminación de criaderos del mosquito, aplicación de BTI en recipientes no removibles y apoyo técnico a los equipos de salud locales. Las tareas apuntan a frenar la propagación del virus y reducir el impacto del brote en la región.

Además, se brinda apoyo técnico intensivo en Joaquín V. González, donde se investiga el origen del caso detectado mediante toma de muestras y trabajos de campo. Las autoridades advirtieron que las recientes lluvias favorecen la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.

Confirman seis casos de Chikungunya en Salta.
Casos de chikungunya en Salta.

Casos de chikungunya en Salta.

Distribución de casos en la provincia

De acuerdo con el último reporte epidemiológico, los 30 casos confirmados se distribuyen de la siguiente manera:

  • Departamento General José de San Martín (20):

    • Salvador Mazza: 18

    • Tartagal: 2

  • Departamento Orán (7):

    • San Ramón de la Nueva Orán: 2

    • Aguas Blancas: 5

  • Departamento Rivadavia (1):

    • Rivadavia Banda Sur: 1

  • Departamento Anta (1):

    • Joaquín V. González: 1

  • Departamento Rosario de Lerma (1):

    • Campo Quijano: 1

Brote de chikungunya: síntomas de alerta y prevención

Las autoridades explicaron que los síntomas iniciales pueden confundirse con los del dengue —fiebre alta, dolores musculares y erupciones cutáneas—, pero que la chikungunya se distingue por el dolor articular intenso que afecta principalmente hombros, rodillas, caderas y codos.

Desde Salud pidieron extremar cuidados en los viajes a zonas con circulación viral: usar repelente de manera permanente, evitar la automedicación y acudir al centro de salud ante la aparición de fiebre o dolores articulares. También recomendaron que mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades reumáticas eviten desplazarse a áreas afectadas.

Finalmente, se reiteró el llamado a revisar patios, desagües y recipientes para eliminar cualquier acumulación de agua que permita la reproducción del mosquito, como principal medida para cortar la cadena de transmisión del brote de chikungunya.

