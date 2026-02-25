Paritarias 2026 en Salta: suba del 10% hasta junio y extras para estatales

El incremento se aplicará de la siguiente manera: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio. A esto se suman adicionales por asistencia crítica, dedicación y “alta por baja”, medidas orientadas a fortalecer áreas sensibles del Estado provincial.
Paritarias 2026: adicionales e incentivo docente
Dentro del acuerdo, el Gobierno de Salta confirmó la reactivación del incentivo docente, que se abonará con retroactividad a enero. Además, se reconocieron ítems que alcanzan a la totalidad de los trabajadores estatales, con el objetivo de sostener el funcionamiento de los servicios esenciales.
También se anunció el inicio de un proceso paulatino de regularización de ordenanzas en las escuelas, una demanda histórica del sector educativo. Desde el Ejecutivo remarcaron que la política salarial busca dar previsibilidad en un contexto de inflación y recomposición gradual del poder adquisitivo.
El Gobierno recordó que las próximas 20 semanas quedarán cubiertas con aumentos y adicionales, brindando previsibilidad a las familias estatales.
En cuanto al cronograma de haberes, se informó que el próximo sábado 28 todos los trabajadores de la administración pública percibirán los salarios de febrero con los incrementos y el incentivo incluidos.
Del encuentro participaron el jefe de Gabinete Sergio Camacho, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, la ministra de Educación Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Salud Federico Mangione, el coordinador Administrativo Nicolás Demitrópulos y la secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo, junto a representantes de todos los sectores gremiales.