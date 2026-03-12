Operativo contra el dengue y chikungunya en Alto Comedero: cuándo y dónde será el descacharrado

En el marco de los operativos de prevención contra enfermedades transmitidas por mosquitos, se llevará adelante un operativo de descacharrado en el barrio B2 de Alto Comedero.
El operativo de descacharrado se realizará este viernes en Alto Comedero en el marco de las acciones de prevención contra el dengue, zika y chikungunya.
La actividad se realizará este viernes 13 de marzo a partir de las 8.30, con un trabajo coordinado entre las autoridades locales y el Ministerio de Salud, con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya.
Durante el operativo, un camión recorrerá el sector para retirar elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en focos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.
En tanto, pidieron a los vecinos limpiar patios, descartar recipientes y sacar a la vereda objetos que puedan juntar agua, como neumáticos, botellas, latas o electrodomésticos en desuso.
Las autoridades remarcaron la importancia de la participación de la comunidad para evitar la proliferación del mosquito y recordaron que la eliminación de criaderos es una de las principales medidas de prevención contra el dengue.
La medida preventiva cobra especial relevancia luego de que esta semana se confirmara el primer caso de chikungunya en la localidad de Aguas Calientes. Se trata de un adulto mayor de 80 años, a quien se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron la presencia del virus.
La información fue confirmada por el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, quien explicó que, tras detectarse el caso, se activó el protocolo epidemiológico para evitar nuevos contagios.
Entre las acciones implementadas se encuentran tareas de control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica en la zona, con el objetivo de detectar posibles casos sospechosos y frenar la propagación del virus.
Desde la cartera sanitaria también reforzaron las campañas de prevención y recordaron que la eliminación de criaderos es la principal medida para evitar la proliferación del mosquito, por lo que pidieron la colaboración de los vecinos para mantener limpios los espacios donde pueda acumularse agua.
El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Fiebre alta repentina
Dolores intensos en las articulaciones
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Erupciones en la piel
Cansancio o debilidad general
En algunos casos, el dolor articular puede ser muy intenso y prolongarse durante semanas o incluso meses, especialmente en adultos mayores.
