jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 11:56
Alto Comedero.

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Dos autos chocaron en avenida Forestal. Una familia con una menor viajaba en uno de los vehículos y los ocupantes del segundo fueron trasladados al hospital.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Lee además
Ataque de abejas video
Interior.

Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando dos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan. Según los primeros datos recabados en el lugar, la principal hipótesis apunta a una mala maniobra al momento de girar.

Choque
Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Impacto y traslado al hospital

En uno de los autos viajaban tres personas, entre ellas una niña menor de edad, quien afortunadamente se encuentra en buen estado de salud.

Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos terminó subido a la vereda e impactando contra un árbol. Como consecuencia del choque, uno de los conductores sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital para una evaluación más profunda.

Las demás personas involucradas también fueron asistidas en el lugar.

choque
Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Operativo y demoras

Personal del SAME, Bomberos y Policía trabajó en la zona para asistir a los ocupantes, relevar daños materiales y retirar los vehículos de la cinta asfáltica.

El operativo generó demoras en el tránsito, especialmente en el ingreso al barrio, una zona que ya viene siendo señalada por vecinos debido a la reiteración de accidentes en los últimos meses.

Las pericias permitirán determinar con mayor precisión las responsabilidades y la mecánica del siniestro.

Embed - Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Vivía de fiesta, buscó un cambio y llegó al Aconcagua: la historia de un humahuaqueño que conquistó la montaña

Más de 30 proyectos ingresaron en la primera sesión del Concejo Deliberante

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel