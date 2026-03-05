Nuevo choque en avenida Forestal: daños materiales, demoras y politraumatismos

Un nuevo siniestro vial volvió a encender la alarma en avenida Forestal, en el ingreso a Alto Comedero, donde en los últimos dos meses se registraron varios accidentes.
Dos autos chocaron en avenida Forestal. Una familia con una menor viajaba en uno de los vehículos y los ocupantes del segundo fueron trasladados al hospital.
El hecho ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando dos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan. Según los primeros datos recabados en el lugar, la principal hipótesis apunta a una mala maniobra al momento de girar.
En uno de los autos viajaban tres personas, entre ellas una niña menor de edad, quien afortunadamente se encuentra en buen estado de salud.
Tras el fuerte impacto, uno de los vehículos terminó subido a la vereda e impactando contra un árbol. Como consecuencia del choque, uno de los conductores sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital para una evaluación más profunda.
Las demás personas involucradas también fueron asistidas en el lugar.
Personal del SAME, Bomberos y Policía trabajó en la zona para asistir a los ocupantes, relevar daños materiales y retirar los vehículos de la cinta asfáltica.
El operativo generó demoras en el tránsito, especialmente en el ingreso al barrio, una zona que ya viene siendo señalada por vecinos debido a la reiteración de accidentes en los últimos meses.
Las pericias permitirán determinar con mayor precisión las responsabilidades y la mecánica del siniestro.
