Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal

El choque involucró a un automóvil y una motocicleta, y si bien el impacto generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes, solo se registraron daños materiales en ambos vehículos.
Detalles del accidente en avenida Forestal
Según se informó, el automóvil era conducido por una mujer embarazada, quien viajaba acompañada por su hija. Afortunadamente, ambas se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica.
En tanto, la motocicleta pertenece al grupo motorizado de la Policía de la Provincia. El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME, que constató que no presentaba lesiones de gravedad, aunque sí sufrió golpes menores producto del impacto.
Intervención y asistencia en el lugar
Tras el choque, personal policial y de emergencias trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El siniestro generó demoras momentáneas en la circulación, especialmente sobre avenida Forestal.
Un cruce con antecedentes graves
La intersección de avenida Forestal y García del Río es señalada desde hace tiempo como un punto crítico en materia de seguridad vial. Los accidentes allí se repiten con frecuencia, algunos de ellos con consecuencias trágicas.