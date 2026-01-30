viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 13:06
Tránsito.

Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal

Pasado el mediodía de este viernes, un automóvil y una moto protagonizaron un nuevo choque en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
El choque involucró a un automóvil y una motocicleta, y si bien el impacto generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes, solo se registraron daños materiales en ambos vehículos.

image
Pasado el mediodía de este viernes, un automóvil y una moto protagonizaron un nuevo choque en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río.

Detalles del accidente en avenida Forestal

Según se informó, el automóvil era conducido por una mujer embarazada, quien viajaba acompañada por su hija. Afortunadamente, ambas se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica.

En tanto, la motocicleta pertenece al grupo motorizado de la Policía de la Provincia. El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME, que constató que no presentaba lesiones de gravedad, aunque sí sufrió golpes menores producto del impacto.

Intervención y asistencia en el lugar

Tras el choque, personal policial y de emergencias trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El siniestro generó demoras momentáneas en la circulación, especialmente sobre avenida Forestal.

Choque en avenida forestal (2)
Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto (foto del 23 de enero de 2026 - todojujuy)

Un cruce con antecedentes graves

La intersección de avenida Forestal y García del Río es señalada desde hace tiempo como un punto crítico en materia de seguridad vial. Los accidentes allí se repiten con frecuencia, algunos de ellos con consecuencias trágicas.

El pasado 23 de enero, en ese mismo lugar, un camión y una motocicleta protagonizaron un siniestro fatal que terminó con la vida de una persona mayor de edad. Su acompañante, además, sufrió la amputación traumática de un miembro, marcando uno de los hechos viales más graves de las últimas semanas.

