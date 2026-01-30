Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal

Un nuevo hecho vial se registró este viernes 30 de enero, pasadas las 12 del mediodía , en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río, en Alto Comedero , un punto que vuelve a quedar en el centro de la escena por la reiteración de siniestros.

El choque involucró a un automóvil y una motocicleta , y si bien el impacto generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes, solo se registraron daños materiales en ambos vehículos.

Según se informó, el automóvil era conducido por una mujer embarazada , quien viajaba acompañada por su hija. Afortunadamente, ambas se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica.

Pasado el mediodía de este viernes, un automóvil y una moto protagonizaron un nuevo choque en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río.

En tanto, la motocicleta pertenece al grupo motorizado de la Policía de la Provincia . El conductor fue asistido en el lugar por personal del SAME , que constató que no presentaba lesiones de gravedad , aunque sí sufrió golpes menores producto del impacto.

Intervención y asistencia en el lugar

Tras el choque, personal policial y de emergencias trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. El siniestro generó demoras momentáneas en la circulación, especialmente sobre avenida Forestal.

Un cruce con antecedentes graves

La intersección de avenida Forestal y García del Río es señalada desde hace tiempo como un punto crítico en materia de seguridad vial. Los accidentes allí se repiten con frecuencia, algunos de ellos con consecuencias trágicas.

El pasado 23 de enero, en ese mismo lugar, un camión y una motocicleta protagonizaron un siniestro fatal que terminó con la vida de una persona mayor de edad. Su acompañante, además, sufrió la amputación traumática de un miembro, marcando uno de los hechos viales más graves de las últimas semanas.