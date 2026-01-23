viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 11:51
Jujuy.

Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

El choque ocurrió este viernes por la mañana en avenida Forestal y García del Río de Alto Comedero. Dos personas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria.

Lee además
vecinos de alto comedero denuncian que hace 5 dias no tienen agua y reclaman una solucion urgente video
Alerta.

Vecinos de Alto Comedero denuncian que hace 5 días no tienen agua y reclaman una solución urgente
a un mes del crimen de juan vanega: la cronologia completa del caso video
Policiales.

A un mes del crimen de Juan Vanega: la cronología completa del caso

Según las primeras informaciones, el camión circulaba por calle García del Río y cruzaba avenida Forestal cuando sintió el fuerte impacto de la motocicleta, que transitaba por Forestal. Como consecuencia del choque, la moto quedó tendida sobre la cinta asfáltica de la colectora, con importantes daños materiales.

Choque en avenida forestal (1)

Producto del violento impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas de urgencia por personal del SAME, para luego ser trasladadas al hospital Pablo Soria, donde ingresaron con golpes de consideración. En el lugar del hecho se observaba una gran cantidad de sangre, lo que evidenciaba la gravedad de las lesiones.

Choque en avenida forestal (3)

Investigación y testigos en el choque de avenida Forestal

El camión involucrado presenta daños visibles en su parte delantera, mientras que la motocicleta sufrió destrozos severos. Testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto no llevaba casco colocado al momento del impacto, un dato que será clave para la investigación.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido, y realizar las pericias correspondientes. Las causas del siniestro vial son materia de investigación, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas heridas.

Accidente Alto Comedero

Informe del choque violento en Avenida Forestal de Alto Comedero

Embed - FUERTE CHOQUE EN ALTO COMEDERO: DOS HERIDOS GRAVES

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vecinos de Alto Comedero denuncian que hace 5 días no tienen agua y reclaman una solución urgente

A un mes del crimen de Juan Vanega: la cronología completa del caso

Caso Loan Peña: el Gobierno elevó a $20 millones la recompensa para dar con su paradero

Grave choque en la colectora de la Ruta 66: un conductor estaría alcoholizado

Misterio en Yuto: encuentran una mujer herida en la ruta y no saben qué le pasó

Lo que se lee ahora
Yuto (imagen ilustrativa).
Policiales.

Misterio en Yuto: encuentran una mujer herida en la ruta y no saben qué le pasó

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel