Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

Un grave hecho vial se registró pasadas las 11 de la mañana de este viernes 23 de enero en una de las arterias más transitadas del barrio Alto Comedero. El siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río, donde colisionaron un camión y una motocicleta.

Según las primeras informaciones, el camión circulaba por calle García del Río y cruzaba avenida Forestal cuando sintió el fuerte impacto de la motocicleta, que transitaba por Forestal. Como consecuencia del choque, la moto quedó tendida sobre la cinta asfáltica de la colectora, con importantes daños materiales.

Choque en avenida forestal (1) Producto del violento impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas de urgencia por personal del SAME, para luego ser trasladadas al hospital Pablo Soria, donde ingresaron con golpes de consideración. En el lugar del hecho se observaba una gran cantidad de sangre, lo que evidenciaba la gravedad de las lesiones.

Choque en avenida forestal (3) Investigación y testigos en el choque de avenida Forestal El camión involucrado presenta daños visibles en su parte delantera, mientras que la motocicleta sufrió destrozos severos. Testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto no llevaba casco colocado al momento del impacto, un dato que será clave para la investigación.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido, y realizar las pericias correspondientes. Las causas del siniestro vial son materia de investigación, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas heridas. Accidente Alto Comedero Informe del choque violento en Avenida Forestal de Alto Comedero Embed - FUERTE CHOQUE EN ALTO COMEDERO: DOS HERIDOS GRAVES

