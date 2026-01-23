Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

Según las primeras informaciones, el camión circulaba por calle García del Río y cruzaba avenida Forestal cuando sintió el fuerte impacto de la motocicleta, que transitaba por Forestal. Como consecuencia del choque, la moto quedó tendida sobre la cinta asfáltica de la colectora, con importantes daños materiales.
Producto del violento impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas de urgencia por personal del SAME, para luego ser trasladadas al hospital Pablo Soria, donde ingresaron con golpes de consideración. En el lugar del hecho se observaba una gran cantidad de sangre, lo que evidenciaba la gravedad de las lesiones.
Investigación y testigos en el choque de avenida Forestal
El camión involucrado presenta daños visibles en su parte delantera, mientras que la motocicleta sufrió destrozos severos. Testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto no llevaba casco colocado al momento del impacto, un dato que será clave para la investigación.
Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido, y realizar las pericias correspondientes. Las causas del siniestro vial son materia de investigación, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas heridas.
Informe del choque violento en Avenida Forestal de Alto Comedero
