12 de marzo de 2026 - 10:50
Policiales.

Detuvieron a un famoso cantante de cumbia por abuso sexual

Una influencer lo acusó de haberla atacado en la parte trasera de su camioneta durante un encuentro en La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así detuvieron al cantante Chelo Torres de “Grupo Green”.

Así detuvieron al cantante Chelo Torres de “Grupo Green”.

Salió a la luz el video que muestra el momento en que el cantante Chelo Torres, integrante de “Grupo Green”, es detenido, en el marco de una causa en la que está acusado de abuso sexual de una influencer. Las imágenes registran cuando un operativo irrumpió en su vivienda de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, para concretar el arresto.

Lee además
Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima.
Policiales.

Una chica argentina denuncia a tres jugadores de Alianza Lima por abuso sexual
Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)
Jujuy.

Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por explotación y abuso sexual infantil

En las redes sociales también llamó la atención un detalle: el músico llevaba puesta una camiseta del Inter Miami con el nombre y el dorsal de Lionel Messi.

Una joven denunció que el músico la atacó en la parte trasera de su camioneta durante un encuentro en la localidad bonaerense de La Tablada.

De acuerdo con lo que se observa en las grabaciones, Torres no opuso resistencia al momento del arresto y, pocos minutos después, fue subido a un patrullero por los efectivos.

En el procedimiento también se incautaron tres computadoras, dos teléfonos celulares y su auto, elementos que podrían resultar relevantes para el avance de la investigación. El conocido intérprete de cumbia será indagado en las próximas horas, tras la denuncia presentada en su contra por presunto abuso sexual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mauroszeta/status/2032068405172302214&partner=&hide_thread=false

La denuncia contra el cantante Chelo Torres de “Grupo Green”

La denuncia fue presentada por A.E., una mujer de 43 años, quien afirmó dedicarse a realizar transmisiones en vivo vinculadas a la música. En su testimonio señaló que el lunes había acordado reunirse con el cantante.

Según consta en la denuncia, durante la madrugada de ese día el hombre la invitó a charlar dentro de su camioneta, que se encontraba estacionada en la esquina de Cuzco y Caaguazú. La mujer sostuvo que, una vez ubicados en la parte trasera del vehículo, el artista se bajó los pantalones y la sometió a un abuso sexual.

La investigación quedó en manos de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza. Desde la fiscalía se ordenó que la denunciante sea evaluada por el equipo médico y que se le practique el protocolo de emergencia correspondiente.

Según se puede ver en los videos, Torres no mostró resistencia a la detención.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el músico no se encuentra detenido por el momento, aunque será citado a declarar en las próximas horas ante el fiscal a cargo, quien luego definirá los pasos a seguir en la causa.

El antecedente del Chelo Torres de “Grupo Green”

En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón sentenció a tres años y ocho meses de cárcel a Torres tras hallarlo culpable de abuso sexual contra una menor.

La causa había comenzado en 2006, cuando una mujer acusó al cantante de cumbia de haber abusado de tres de sus hijas —dos adolescentes y una niña de 6 años— durante el período en que el músico residía en su vivienda.

En las redes sociales llamó la atención que el cantante estaba vestido con una camiseta del Inter de Miami con el nombre y el número de Lionel Messi.

Según el testimonio de la mujer, en octubre de ese año sorprendió al músico en la cama con una de sus hijas, lo que la llevó a expulsarlo de la vivienda y presentar una denuncia policial. No obstante, Torres se marchó acompañado por otra de las jóvenes, de 15 años, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente seis meses, tiempo en el que la adolescente quedó embarazada.

De todos modos, “Chelo” terminó siendo juzgado por el abuso contra la hija menor de la denunciante, que al momento del proceso judicial tenía 9 años. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Detuvieron al Chelo Torres, del Grupo Green, por abuso sexual.

Finalmente, el tribunal le impuso una pena de tres años y ocho meses de prisión, a la que se le agregaron cuatro meses adicionales para unificarla con una condena previa por lesiones.

Luego de cumplir la sentencia en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres volvió a presentarse en los escenarios y, durante uno de sus primeros shows tras recuperar la libertad, negó las acusaciones. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa”, sostuvo en aquella oportunidad.

