30 de enero de 2026 - 11:41
Jujuy.

Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por explotación y abuso sexual infantil

La sentencia se dictó mediante juicio abreviado en una causa por abuso y explotación sexual infantil investigada por una fiscalía especializada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

El fallo alcanzó a un hombre de apellido Díaz, quien recibió la pena luego de un acuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa, conforme al Código Procesal Penal de la Provincia. La resolución quedó a cargo de la jueza de control Felicia Ester Barrios, habilitada en feria.

La causa incluyó hechos de extrema gravedad, con víctimas niñas, niños y adolescentes, y conductas vinculadas al abuso sexual y a la explotación infantil en entornos digitales.

El juicio abreviado y la pena impuesta

El proceso judicial avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, una herramienta prevista en la normativa procesal vigente. A partir de ese acuerdo, la jueza dictó sentencia condenatoria y estableció una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución alcanzó a hechos múltiples, todos vinculados a delitos contra la integridad sexual infantil. La causa incluyó la producción, tenencia, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Además, la investigación abordó otras conductas delictivas cometidas mediante plataformas digitales, lo que amplió el alcance del expediente y requirió un abordaje técnico especializado.

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)
Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

Delitos investigados y alcance de la causa

La causa comprendió delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, junto con hechos relacionados con la explotación sexual infantil. Estos delitos se vincularon de manera directa con el uso de tecnologías de la información.

Según se informó, el expediente incluyó la circulación de material de abuso sexual infantil y otras prácticas ilícitas que afectaron de manera directa a personas menores de edad.

El avance del caso permitió consolidar una acusación penal que derivó en la condena, con una pena considerada de cumplimiento efectivo.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género, las 24 horas, los 365 días del año, ofreciendo un servicio gratuito, anónimo y de alcance nacional, destinado a brindar contención, asesoramiento y acompañamiento ante situaciones de violencia.

