Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por explotación y abuso sexual infantil

La Justicia de Jujuy dictó una condena de 15 años de prisión efectiva en una causa por graves delitos contra la integridad sexual infantil . La sentencia se conoció tras un juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos Sexuales.

El fallo alcanzó a un hombre de apellido Díaz, quien recibió la pena luego de un acuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa, conforme al Código Procesal Penal de la Provincia. La resolución quedó a cargo de la jueza de control Felicia Ester Barrios, habilitada en feria.

La causa incluyó hechos de extrema gravedad, con víctimas niñas, niños y adolescentes, y conductas vinculadas al abuso sexual y a la explotación infantil en entornos digitales.

El proceso judicial avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, una herramienta prevista en la normativa procesal vigente. A partir de ese acuerdo, la jueza dictó sentencia condenatoria y estableció una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución alcanzó a hechos múltiples, todos vinculados a delitos contra la integridad sexual infantil. La causa incluyó la producción, tenencia, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Además, la investigación abordó otras conductas delictivas cometidas mediante plataformas digitales, lo que amplió el alcance del expediente y requirió un abordaje técnico especializado.

Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa) Condenado por abuso sexual (imagen ilustrativa)

Delitos investigados y alcance de la causa

La causa comprendió delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, junto con hechos relacionados con la explotación sexual infantil. Estos delitos se vincularon de manera directa con el uso de tecnologías de la información.

Según se informó, el expediente incluyó la circulación de material de abuso sexual infantil y otras prácticas ilícitas que afectaron de manera directa a personas menores de edad.

El avance del caso permitió consolidar una acusación penal que derivó en la condena, con una pena considerada de cumplimiento efectivo.

