Falleció uno de los heridos por el choque entre una moto y un camión en Alto Comedero

Desde el Hospital Pablo Soria informaron a TodoJujuy que este lunes por la mañana falleció un paciente que se encontraba internado a raíz de un grave accidente vial ocurrido días atrás en Alto Comedero.

El siniestro tuvo lugar el pasado viernes por la mañana en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río , cuando una motocicleta impactó contra un camión en plena intersección. Producto del violento choque, dos personas resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Pablo Soria.

Según las confirmaciones oficiales, la víctima que falleció era uno de los internados en este nosocomio y perdió la vida debido a un traumatismo abdominal severo como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

En tanto, la otra persona involucrada continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva , después de haber sufrido la amputación traumática de un miembro en el mismo siniestro.

Choque en avenida forestal (3) Desde el Hospital Pablo Soria confirmaron que uno de los pacientes internados por el siniestro vial ocurrido el viernes falleció por un traumatismo abdominal.

Choque de avenida Forestal

Un grave hecho vial se registró pasadas las 11 de la mañana del viernes 23 de enero en una de las arterias más transitadas del barrio Alto Comedero. El siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida Forestal y calle García del Río, donde colisionaron un camión y una motocicleta.

Según las primeras informaciones, el camión circulaba por calle García del Río y cruzaba avenida Forestal cuando sintió el fuerte impacto de la motocicleta, que transitaba por Forestal. Como consecuencia del choque, la moto quedó tendida sobre la cinta asfáltica de la colectora, con importantes daños materiales.

Producto del violento impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas de urgencia por personal del SAME, para luego ser trasladadas al hospital Pablo Soria, donde ingresaron con golpes de consideración. En el lugar del hecho se observaba una gran cantidad de sangre, lo que evidenciaba la gravedad de las lesiones.

El camión involucrado presenta daños visibles en su parte delantera, mientras que la motocicleta sufrió destrozos severos. Testigos del hecho señalaron que el conductor de la moto no llevaba casco colocado al momento del impacto, un dato que será clave para la investigación.