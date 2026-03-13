Continuarán las negociaciones con estatales: "Siempre hemos tenido diálogo", aseguró Carlos Sadir

Carlos Sadir, se refirió al diálogo con los gremios estatales y aseguró que el Gobierno provincial continuará manteniendo reuniones con los distintos sectores para intentar encontrar soluciones a los reclamos salariales.

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“ Siempre hemos tenido diálogo y lo vamos a seguir teniendo. Entiendo y comprendo el reclamo, y siempre existe la posibilidad de seguir hablando ”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, explicó que la situación económica actual afecta directamente a las provincias: “ Está claro que estamos en una situación compleja en la Argentina, que también afecta a las provincias ”.

Sadir remarcó que el escenario financiero provincial está condicionado por la caída de los ingresos.

“Hoy hay una baja de la recaudación prácticamente histórica. En términos reales es la más baja de los últimos 13 años y eso complica la situación financiera no solo de Jujuy sino de todas las provincias”, indicó.

“Vamos a hacer el esfuerzo para seguir dialogando con los agentes estatales y buscar alternativas”, expresó y agregó que “sabemos que hay reclamos y que a muchas personas con estos haberes les cuesta llegar a fin de mes. Es una situación que tengo muy presente desde hace tiempo”.

Embed - Carlos Sadir sobre las negociaciones con los gremios

Nuevas reuniones con los distintos sectores

El gobernador también confirmó que continuarán los encuentros con distintos gremios y sectores del Estado.

“Ya hemos hablado varias veces con la Policía y con distintos gremios, y vamos a seguir hablando con todos. Todos van a ser convocados para seguir dialogando. Siempre hay una oportunidad para seguir dialogando y seguir haciendo esfuerzos para buscar alternativas que beneficien a nuestros trabajadores estatales”, sostuvo.

“La salida es trabajando”

Por último, Sadir llamó a evitar los hechos de violencia y apostar al trabajo conjunto: “La manera que vamos a salir adelante es trabajando, no con la violencia que no conduce a nada”, expresó.

“Hemos tenido muchos años de violencia y de desencuentros entre los jujeños que no nos llevaron a ningún lado. Este cambio que venimos haciendo desde hace tantos años es el que queremos seguir cuidando entre todos”, concluyó.