Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Durante febrero, varios alimentos registraron fuertes aumentos en Jujuy , según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC).

Datos. La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Dentro de la canasta alimentaria, verduras, carnes y algunos productos básicos fueron los que mostraron mayores incrementos en comparación con enero.

Entre los alimentos con mayores subas del mes se destacaron principalmente productos frescos , especialmente verduras:

Estas variaciones se ubicaron entre las más altas del relevamiento mensual de precios.

La inflación de los alimentos mostró un incremento del 94,7% en 2024. Los alimentos que más subieron.

Carnes con fuertes incrementos

Las carnes también registraron aumentos importantes durante febrero. Entre los cortes con mayores subas se encuentran:

Cuadril: +9,7%

Pollo: +9,4%

Asado: +7,4%

Nalga: +5,8%

Merluza: +5,7%

Estos productos suelen tener un fuerte impacto en la inflación de alimentos por su peso dentro de la dieta de los hogares.

Otros alimentos que subieron

Además, el informe también registró incrementos en productos de consumo cotidiano:

Aceite: +5,5%

Leche larga vida: +5,4%

Dulce de leche: +5,7%

Naranja: +6,5%

Polenta: +8,7%

En contraste, algunos alimentos mostraron bajas o variaciones menores, como la harina de trigo, el pan o el limón.

El peso de los alimentos en la inflación

El rubro alimentación y bebidas tuvo una suba del 3% durante febrero en Jujuy, y es además el que mayor incidencia tiene en el índice de precios, ya que representa más del 50% de la canasta del IPC provincial.

Esto significa que los cambios en la cesta básica de alimentos influyen de forma directa en el costo de vida de los hogares jujeños.