Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Dentro de la canasta alimentaria, verduras, carnes y algunos productos básicos fueron los que mostraron mayores incrementos en comparación con enero.
Las verduras que más aumentaron
Entre los alimentos con mayores subas del mes se destacaron principalmente productos frescos, especialmente verduras:
Lechuga: +40,9%
Papa: +21,9%
Cebolla: +10,3%
Estas variaciones se ubicaron entre las más altas del relevamiento mensual de precios.
Carnes con fuertes incrementos
Las carnes también registraron aumentos importantes durante febrero. Entre los cortes con mayores subas se encuentran:
Cuadril: +9,7%
Pollo: +9,4%
Asado: +7,4%
Nalga: +5,8%
Merluza: +5,7%
Estos productos suelen tener un fuerte impacto en la inflación de alimentos por su peso dentro de la dieta de los hogares.
Otros alimentos que subieron
Además, el informe también registró incrementos en productos de consumo cotidiano:
Aceite: +5,5%
Leche larga vida: +5,4%
Dulce de leche: +5,7%
Naranja: +6,5%
Polenta: +8,7%
En contraste, algunos alimentos mostraron bajas o variaciones menores, como la harina de trigo, el pan o el limón.
El peso de los alimentos en la inflación
El rubro alimentación y bebidas tuvo una suba del 3% durante febrero en Jujuy, y es además el que mayor incidencia tiene en el índice de precios, ya que representa más del 50% de la canasta del IPC provincial.
Esto significa que los cambios en la cesta básica de alimentos influyen de forma directa en el costo de vida de los hogares jujeños.