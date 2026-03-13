La inflación en Jujuy en febrero fue de 3,1% y acumula 32,5% en los últimos 12 meses

Este viernes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó que la
en la provincia de Jujuy fue de 3,1% y que la interanual (febrero 2025 al mismo mes del 2026) acumula un 32,5%. De esta manera, el índice acumuló inflación del mes de febrero 6,4% en lo que va del año
Los rubros que más subieron
El informe señala que el mayor aumento mensual se registró en
vivienda, combustible y electricidad, con una suba del 10,5% durante febrero.
Equipamiento y funcionamiento del hogar: 3,6%
Esparcimiento: 3,2%
Alimentación y bebidas: 3,0%
Atención médica y gastos para la salud: 2,3%
Indumentaria: 2,1%
Transporte y comunicaciones: 2,0%
Otros gastos: 1,0%
En tanto, el rubro
enseñanza no registró variaciones durante el mes.
inflación
Comparación con la región y el país
El dato de inflación de
Jujuy (3,1%) quedó por debajo del registrado en el NOA (3,5%), pero por encima del promedio nacional que fue del 2,9% en el mismo período. Inflación en Argentina
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que
la y la interanual, de febrero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 33,1%. inflación en Argentina durante el mes de febrero del 2026 fue de 2,9%
Según el informe del organismo, la división que registró
mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y combustibles, con una suba del 6,8%.
Le siguieron:
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%
Bienes y servicios varios: 3,3%
Restaurantes y hoteles: 3,0%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%
Salud: 2,5%
Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron
Educación (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró variación en el mes. Cómo fue la inflación por región
El informe del INDEC también detalló la variación de precios por regiones del país.
La región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, registró la mayor suba con 3,5% durante febrero.
El detalle por región fue el siguiente:
Noroeste: 3,5%
Cuyo: 3,4%
Noreste: 3,1%
Pampeana: 3,0%
Patagonia: 3,0%
GBA: 2,6%
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