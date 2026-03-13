sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 16:11
Datos.

La inflación en Jujuy en febrero fue de 3,1% y acumula 32,5% en los últimos 12 meses

El rubro vivienda, combustible y electricidad lideró los aumentos con 10,5%, seguido por equipamiento del hogar (3,6%), esparcimiento (3,2%) y alimentos y bebidas (3,0%).

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Este viernes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó que la inflación del mes de febrero en la provincia de Jujuy fue de 3,1% y que la interanual (febrero 2025 al mismo mes del 2026) acumula un 32,5%. De esta manera, el índice acumuló 6,4% en lo que va del año

Lee además
Inflación en Argentina.
Datos.

La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril 
Economía.

Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril 

Los rubros que más subieron

El informe señala que el mayor aumento mensual se registró en vivienda, combustible y electricidad, con una suba del 10,5% durante febrero.

Le siguieron:

  • Equipamiento y funcionamiento del hogar: 3,6%

  • Esparcimiento: 3,2%

  • Alimentación y bebidas: 3,0%

  • Atención médica y gastos para la salud: 2,3%

  • Indumentaria: 2,1%

  • Transporte y comunicaciones: 2,0%

  • Otros gastos: 1,0%

En tanto, el rubro enseñanza no registró variaciones durante el mes.

inflación
Inflaci&oacute;n en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

Comparación con la región y el país

El dato de inflación de Jujuy (3,1%) quedó por debajo del registrado en el NOA (3,5%), pero por encima del promedio nacional que fue del 2,9% en el mismo período.

Inflación en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de febrero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de febrero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 33,1%.

Según el informe del organismo, la división que registró mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y combustibles, con una suba del 6,8%.

Le siguieron:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%

  • Bienes y servicios varios: 3,3%

  • Restaurantes y hoteles: 3,0%

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%

  • Salud: 2,5%

Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Educación (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró variación en el mes.

Cómo fue la inflación por región

El informe del INDEC también detalló la variación de precios por regiones del país.

La región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, registró la mayor suba con 3,5% durante febrero.

El detalle por región fue el siguiente:

  • Noroeste: 3,5%

  • Cuyo: 3,4%

  • Noreste: 3,1%

  • Pampeana: 3,0%

  • Patagonia: 3,0%

  • GBA: 2,6%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril 

Inflación en América Latina: en qué posición quedó Argentina en el ranking

Luis Caputo aseguró que la inflación podría perforar el 1% mensual en 2026

Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina: todos los detalles

Lo que se lee ahora
Mesas extraordinarias: Educación confirmó una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.
Sociedad.

Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas en la peregrinación

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Crimen del soladado de Abra Pampa: Destrozaron mi familia, dijo la mamá video
Policiales.

Crimen del soladado de Abra Pampa: "Destrozaron mi familia", dijo la mamá

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado. video
Tumbaya.

Punta Corral: desde la Comisión de Devotos piden esperar unos días más para subir

Foto ilustrativa creada con IA.
Inflación.

Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel