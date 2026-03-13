La inflación en Jujuy en febrero fue de 3,1% y acumula 32,5% en los últimos 12 meses

Este viernes por la tarde, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó que la inflación del mes de febrero en la provincia de Jujuy fue de 3,1% y que la interanual (febrero 2025 al mismo mes del 2026) acumula un 32,5%. De esta manera, el índice acumuló 6,4% en lo que va del año

Datos. La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

El informe señala que el mayor aumento mensual se registró en vivienda, combustible y electricidad , con una suba del 10,5% durante febrero.

En tanto, el rubro enseñanza no registró variaciones durante el mes.

inflación Inflación en Jujuy.

Comparación con la región y el país

El dato de inflación de Jujuy (3,1%) quedó por debajo del registrado en el NOA (3,5%), pero por encima del promedio nacional que fue del 2,9% en el mismo período.

Inflación en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de febrero del 2026 fue de 2,9% y la interanual, de febrero del 2025 al mismo mes de este año, acumuló 33,1%.

Según el informe del organismo, la división que registró mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y combustibles, con una suba del 6,8%.

Le siguieron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,3%

Bienes y servicios varios: 3,3%

Restaurantes y hoteles: 3,0%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,6%

Salud: 2,5%

Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Educación (1,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró variación en el mes.

Cómo fue la inflación por región

El informe del INDEC también detalló la variación de precios por regiones del país.

La región Noroeste, donde se encuentra Jujuy, registró la mayor suba con 3,5% durante febrero.

El detalle por región fue el siguiente: