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14 de marzo de 2026 - 12:46
Mascotas.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

El Carnaval de las Mascotas se realiza este sábado en el CIC Alberdi con servicios veterinarios gratuitos. Ya vacunaron más de 200 animales y promueven la tenencia responsable.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Este sábado se realizó el Carnaval de las Mascotas en el CIC Alberdi de San Salvador de Jujuy, una jornada que combinó actividades recreativas con servicios veterinarios gratuitos para promover la tenencia responsable de animales. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad y reúne a vecinos que se acercan con sus perros y gatos para acceder a distintos servicios.

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Durante el evento se realizaron vacunaciones, desparasitaciones, registro de mascotas y castraciones gratuitas, además de propuestas para toda la familia. El encuentro generó conciencia sobre el cuidado de los animales y reforzar la responsabilidad de los dueños.

La directora de Zoonosis, Jimena Sáez, destacó que este tipo de jornadas permiten acercar los servicios municipales a los barrios. “Es el segundo año que realizamos este evento donde brindamos distintos servicios gratuitos para mascotas”, explicó.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Carnaval de las Mascotas: los servicios que brinda el municipio

De acuerdo con los datos brindados por el área de Zoonosis, hasta el momento durante el Carnaval de las Mascotas ya se realizaron importantes intervenciones sanitarias.

Según detalló Sáez, en la jornada se registraron cifras destacadas:

  • Más de 200 animales vacunados

  • Más de 200 mascotas registradas

  • 150 desparasitaciones

  • 100 castraciones realizadas

La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de un trabajo que se sostiene durante todo el año mediante quirófanos móviles que recorren distintos barrios de la ciudad.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Quienes quieran conocer más sobre este tipo de iniciativas pueden consultar las campañas municipales que se realizan en San Salvador de Jujuy para promover la tenencia responsable de mascotas en distintos barrios de la ciudad, donde se detallan operativos similares.

Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal (4)

Alto Comedero concentra gran parte de la población de mascotas

Durante la actividad también se destacó que Alto Comedero es uno de los sectores con mayor población de animales en la capital jujeña.

Sáez explicó que aproximadamente el 60% de la población canina y felina de la ciudad se encuentra en esa zona, por lo que el municipio concentra allí gran parte de sus operativos sanitarios.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, resaltó el trabajo conjunto entre distintas áreas municipales para impulsar estas campañas.

Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal (3)

“El objetivo no es solo la vacunación, sino también generar conciencia sobre el cuidado de las mascotas y el compromiso de las familias”, señaló el funcionario.

En ese sentido, explicó que distintas direcciones del municipio participan en la organización del evento junto con equipos territoriales que trabajan con los vecinos.

Buena respuesta de los vecinos en el CIC Alberdi

El responsable del CIC Alberdi, Javier Ugarte, destacó la convocatoria que tuvo la actividad y el interés de las familias en participar.

“El año pasado se realizó en Alto Comedero y ahora se hace aquí. La gente respondió muy bien y muchos vecinos se acercaron con sus mascotas”, indicó.

Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal (2)

Además de los servicios sanitarios, la jornada incluye propuestas recreativas como juegos, espectáculos para niños y un desfile de mascotas disfrazadas, que forma parte de la propuesta del Carnaval de las Mascotas para cerrar la temporada de carnaval con una actividad pensada para toda la familia.

La actividad continuó durante la jornada de este sábado con la participación de vecinos, organizaciones y equipos municipales que trabajan en el cuidado y bienestar animal.

Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal (1)
Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Carnaval de las Mascotas más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

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