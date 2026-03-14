Carnaval de las Mascotas: invitan a una jornada para promover la tenencia responsable

El encuentro se realizará el sábado 14 de marzo, de 10 a 14 horas, en el CIC Alberdi y está pensado para que las familias puedan compartir actividades junto a sus mascotas mientras reciben información sobre su cuidado y bienestar. También se recibirán donaciones de alimento para hogares protectores.
Durante la jornada se desarrollarán juegos recreativos, espectáculos de títeres educativos para niños y actividades artísticas, donde a través de propuestas didácticas se abordarán temas vinculados al respeto, la salud y la responsabilidad en la convivencia con los animales.
Jornada para promover la tenencia responsable: los servicios que se brindarán
Se ofrecerán servicios gratuitos para mascotas, entre ellos vacunación antirrábica, desparasitación, registro de animales y asesoramiento legal para los propietarios. También se otorgarán 100 turnos para castraciones masivas gratuitas, que podrán solicitarse previamente a través de los teléfonos habilitados por la organización.
Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que este tipo de iniciativas buscan concientizar sobre la importancia de vacunar, castrar y cuidar a los animales, además de fomentar la adopción responsable y evitar el abandono.
Quienes deseen participar podrán colaborar con la donación de alimento balanceado, que será destinado a instituciones y hogares protectores de mascotas que trabajan en la ciudad.
La propuesta es abierta a toda la comunidad y busca, además de ofrecer un espacio de recreación, promover el compromiso social con el bienestar animal y fortalecer el trabajo conjunto entre vecinos y organizaciones dedicadas a la protección de mascotas.