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14 de marzo de 2026 - 09:32
Jujuy.

Carnaval de las Mascotas: invitan a una jornada para promover la tenencia responsable

Este sábado 14 de marzo se realizará en el CIC Alberdi una jornada recreativa y educativa destinada a promover la tenencia responsable de mascotas.

Por  Judith Girón
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El encuentro se realizará el sábado 14 de marzo, de 10 a 14 horas, en el CIC Alberdi y está pensado para que las familias puedan compartir actividades junto a sus mascotas mientras reciben información sobre su cuidado y bienestar. También se recibirán donaciones de alimento para hogares protectores.

Durante la jornada se desarrollarán juegos recreativos, espectáculos de títeres educativos para niños y actividades artísticas, donde a través de propuestas didácticas se abordarán temas vinculados al respeto, la salud y la responsabilidad en la convivencia con los animales.

Jornada para promover la tenencia responsable: los servicios que se brindarán

Se ofrecerán servicios gratuitos para mascotas, entre ellos vacunación antirrábica, desparasitación, registro de animales y asesoramiento legal para los propietarios. También se otorgarán 100 turnos para castraciones masivas gratuitas, que podrán solicitarse previamente a través de los teléfonos habilitados por la organización.

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Jornada para promover la tenencia responsable

Jornada para promover la tenencia responsable

Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que este tipo de iniciativas buscan concientizar sobre la importancia de vacunar, castrar y cuidar a los animales, además de fomentar la adopción responsable y evitar el abandono.

Quienes deseen participar podrán colaborar con la donación de alimento balanceado, que será destinado a instituciones y hogares protectores de mascotas que trabajan en la ciudad.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y busca, además de ofrecer un espacio de recreación, promover el compromiso social con el bienestar animal y fortalecer el trabajo conjunto entre vecinos y organizaciones dedicadas a la protección de mascotas.

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