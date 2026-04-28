Día del Trabajador: cómo funcionará el transporte interjurisdiccional el 30 de abril en Jujuy

La Terminal de Ómnibus de Jujuy dio a conocer cómo funcionarán los servicios provinciales e interjurisdiccionales este miércoles 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. El esquema contempla modificaciones en algunos recorridos y funcionamiento normal en otros destinos, por lo que recomendaron consultar en boleterías y páginas oficiales de cada empresa antes de viajar.
De acuerdo con la información difundida, los últimos servicios hacia San Antonio, Los Alisos, El Carmen, Monterrico, Perico y Aguas Calientes saldrán a las 19:30.
Qué pasa con La Mendieta, Palma Sola y San Pedro
terminal de jujuy - san salvador de jujuy
Funcionamiento del transporte en el Día del Trabajador.
En el caso de La Mendieta, el último servicio fue fijado para las 19:40.
Para Palma Sola, en tanto, se informó que habrá servicios en todos los horarios habituales. La misma modalidad se aplicará para San Pedro y Libertador, que funcionarán con normalidad durante toda la jornada.
También Purmamarca y Tilcara mantendrán sus frecuencias normales, sin cambios respecto de los horarios habituales.
Los servicios a Humahuaca, La Quiaca y Susques
En cuanto a Humahuaca y La Quiaca, se precisó que algunas empresas tendrán horarios específicos. JAMA Bus saldrá a las 16:30, mientras que El Quiaqueño lo hará a las 18:45.
Por su parte, Panamericano y Balut trabajarán con normalidad en todos sus horarios hacia esos destinos. En el caso de Susques, tanto Andes Bus como Travil tendrán salida normal, sin modificaciones.
Desde la Terminal recordaron que para más información los pasajeros pueden consultar directamente en las boleterías o en los canales oficiales de cada empresa.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.