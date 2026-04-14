Vence la Ley de Emergencia en el Transporte y podrían quedar 175 colectivos fuera de servicio

En abril vence la Ley de Emergencia en el Transporte en Jujuy y quedarían fuera de servicio 175 unidades y en estudio otros 69 colectivos , lo que podría afectar las frecuencias del servicio interjurisdiccional, por lo que desde el sector están pidiendo la prórroga de la ley.

El presidente de la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros, Guillermo Ruiz , dijo que “ se complica la situación de las empresas , van a tener que reducir, se va a ver afectado el parque automotor, se van a afectar los servicios y va a llegar a tener una disminución en horario y frecuencias”.

“ Se venció la prórroga del modelo de la ley de emergencia , entonces la ley pedía, se venía la ley de superación, pedía que vengan mejorándose los servicios año a año, pero no seleccionaron los modelos de los coches”, aclaró Ruiz.

“ Y quedamos, cuando agarró esta crisis, mal parados con respecto a la parte económica de las empresas que se ven imposibilitados de renovar las unidades, que son carísimas. Ni hablemos de la larga distancia, que son mucho más costosas”.

Vence la Ley de Emergencia en el Transporte (Foto ilustrativa) Vence la Ley de Emergencia en el Transporte (Foto ilustrativa)

“La situación va de mal en peor, en vez de mejorar, estamos estancados en lo que se hacía hace 3, 4 años”, y destacó que “la ley no dio los resultados que se esperaban. Todas las empresas tienen afectado un porcentaje del parque automotor, desde la más chica hasta la más grande. Son unidades que todavía en la nación pueden funcionar, pero dentro de la provincia no”.

Reunión con legisladores por Ley de Emergencia en el Transporte

“Tuvimos una reunión con los diputados, no estaba conformada todavía la comisión de transporte, ahora ya sí. En el transcurso de esta semana vamos a presentar el pedido de prorroga, vamos a tratar de que nos reciban de nuevo para explicar y poner sobre la mesa cuál es la situación del transporte”. explicó.

Sobre si esto afectaría a los trabajadores, Ruiz dijo que “si hay una empresa que tiene que desafectar el 50% de su parque automotor, se van a ver afectados también el personal, la mano de obra, no van a tener con qué trabajar”, cerró.

Cabe aclarar que esta situación no abarca al transporte urbano.