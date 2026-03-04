jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 20:44
Servicio.

Gustavo Martínez pidió prorrogar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy

El concejal de la Libertad Avanza presentó un proyecto para mantener el valor actual del boleto mientras se analiza la adjudicación a las empresas que participaron del proceso licitatorio.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gustavo Martínez - LLA

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, presentó un proyecto de ordenanza para prorrogar la tarifa vigente del servicio público de transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy.

Lee además
familiares de policias y retirados de la fuerza marcharon por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon por reclamos salariales
Foto ilustrativa. video
Precaución.

Temporal en Jujuy: qué hacer y qué no durante tormentas y ráfagas intensas de viento

El planteo fue expuesto en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura y propone mantener el valor actual del boleto hasta que finalice el proceso de adjudicación del servicio a las empresas que participan de la licitación.

Martínez explicó que la última actualización tarifaria se aplicó el pasado 10 de enero y que el próximo incremento bimestral podría impactar nuevamente en el bolsillo de los usuarios. “Es necesario prorrogar la tarifa vigente del servicio público de transporte urbano de pasajeros hasta que termine la licitación”, sostuvo el concejal al fundamentar la iniciativa.

Prórroga de la concesión y el proceso licitatorio

El concejal recordó que el Concejo Deliberante ya otorgó una prórroga a la concesión del servicio actual para garantizar la continuidad del transporte mientras se analizan las propuestas presentadas por las empresas oferentes.

En ese sentido, explicó que las ofertas se encuentran en etapa de estudio y evaluación bajo los parámetros establecidos en el pliego de licitación. “Una prórroga a las empresas debería traducirse también en una prórroga al actual valor de la tarifa, no acumulativa ni retroactiva, evitando una nueva suba del boleto”, señaló Martínez.

Frenar nuevos aumentos mientras se define el servicio

El concejal remarcó que mientras continúe el trabajo de la comisión de transporte y no se definan las adjudicaciones, el precio del boleto debería mantenerse sin modificaciones. “Las tarifas no deberían ser ejecutadas cuando al usuario no le podemos presentar el servicio definitivo y con las demandas que se requieren”, expresó.

Finalmente, Martínez afirmó que desde el bloque de La Libertad Avanza continuarán trabajando en iniciativas que busquen resguardar a los usuarios del transporte urbano. Según indicó, el objetivo es defender los intereses de los vecinos de San Salvador de Jujuy en un contexto de aumentos progresivos en servicios e impuestos municipales.

Embed - GUSTAVO MARTINEZ- CONCEJAL

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon por reclamos salariales

Temporal en Jujuy: qué hacer y qué no durante tormentas y ráfagas intensas de viento

Este jueves se conocerá el veredicto por el femicidio de Tamara Fierro

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Ezequiel Atauche: "Somos el Congreso más reformista de la historia"

Lo que se lee ahora
Ezequiel Atauche. video
Política.

Ezequiel Atauche: "Somos el Congreso más reformista de la historia"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Tragedia en Bolivia : hallan sin vida a cinco niños y a su madre video
Cochabamba.

Tragedia en Bolivia: hallan sin vida a cinco niños y a su madre

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos
Educación.

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel