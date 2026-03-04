Gustavo Martínez pidió prorrogar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, presentó un proyecto de ordenanza para prorrogar la tarifa vigente del servicio público de transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy.

El planteo fue expuesto en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Legislatura y propone mantener el valor actual del boleto hasta que finalice el proceso de adjudicación del servicio a las empresas que participan de la licitación.

Martínez explicó que la última actualización tarifaria se aplicó el pasado 10 de enero y que el próximo incremento bimestral podría impactar nuevamente en el bolsillo de los usuarios. “Es necesario prorrogar la tarifa vigente del servicio público de transporte urbano de pasajeros hasta que termine la licitación”, sostuvo el concejal al fundamentar la iniciativa.

El concejal recordó que el Concejo Deliberante ya otorgó una prórroga a la concesión del servicio actual para garantizar la continuidad del transporte mientras se analizan las propuestas presentadas por las empresas oferentes.

En ese sentido, explicó que las ofertas se encuentran en etapa de estudio y evaluación bajo los parámetros establecidos en el pliego de licitación. “Una prórroga a las empresas debería traducirse también en una prórroga al actual valor de la tarifa, no acumulativa ni retroactiva, evitando una nueva suba del boleto”, señaló Martínez.

Frenar nuevos aumentos mientras se define el servicio

El concejal remarcó que mientras continúe el trabajo de la comisión de transporte y no se definan las adjudicaciones, el precio del boleto debería mantenerse sin modificaciones. “Las tarifas no deberían ser ejecutadas cuando al usuario no le podemos presentar el servicio definitivo y con las demandas que se requieren”, expresó.

Finalmente, Martínez afirmó que desde el bloque de La Libertad Avanza continuarán trabajando en iniciativas que busquen resguardar a los usuarios del transporte urbano. Según indicó, el objetivo es defender los intereses de los vecinos de San Salvador de Jujuy en un contexto de aumentos progresivos en servicios e impuestos municipales.