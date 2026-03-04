Caída de la actividad industrial en Argentina y situación en el norte el país
Durante la última reunión de la Unión Industrial Argentina, representantes del norte expusieron el impacto de la caída de la actividad industrial y el avance de las importaciones en las economías regionales.
Federico Gatti, presidente de la Unión Industrial de Jujuy, aseguró que el panorama industrial a nivel nacional es complejo y que gran parte de los sectores productivos vienen en retroceso desde hace tiempo. “De los 20 sectores industriales que tiene la Argentina, 15 vienen cayendo ya hace dos años, con lo cual es una situación complicada y eso está generando caída de empleo directo industrial”, explicó.
Según indicó, la pérdida de puestos de trabajo en el sector es una de las principales consecuencias de esta caída. “En este año han pasado casi 60.000 personas que, de forma directa, perdieron su empleo”, afirmó.
Competencia con importaciones y costos internos
Durante la reunión también se planteó la preocupación por la creciente competencia de productos importados, especialmente provenientes de Asia, frente a las dificultades estructurales que enfrentan las empresas argentinas.
Gatti sostuvo que muchas industrias locales son competitivas dentro de la fábrica, pero que pierden frente a las condiciones externas del mercado. Entre los factores mencionó la alta carga impositiva, la litigiosidad y los costos laborales.
Además, señaló que una gran cantidad de pymes compiten con productos de países que tienen condiciones muy distintas. “Muchas empresas argentinas no compiten con pares europeos o estadounidenses, sino con productos que vienen directamente de China, con legislación laboral más flexible y sistemas impositivos que fomentan las exportaciones”, explicó.
Preocupación en las economías regionales
Uno de los temas centrales del encuentro fue la situación de la industria textil en provincias del norte argentino. Según detalló Gatti, las provincias con mayor presencia de esta actividad atraviesan un escenario particularmente delicado.
“Empezamos a analizar la situación en provincias como Tucumán, Catamarca y La Rioja, que tienen una actividad textil muy importante y donde el panorama es realmente preocupante”, indicó.
El dirigente también advirtió que el cierre de empresas en el interior del país tiene un impacto mayor debido a la estructura económica de las provincias. “No es lo mismo quedar desempleado en el Gran Buenos Aires que en provincias que ya tienen una desventaja competitiva respecto al resto del país”, remarcó.
Cuál es panorama industrial en jujuy
En el caso de Jujuy, Gatti explicó que "la situación no es tan agravante". Mientras algunos sectores muestran perspectivas positivas, otros atraviesan dificultades similares a las del resto del país.
El presidente de la Unión Industrial de Jujuy destacó que la actividad minera y el sector metalmecánico vinculado a la minería mantienen buenas perspectivas, impulsados por la producción de litio y nuevas inversiones en la provincia.
Sin embargo, advirtió que otras industrias que producen bienes y compiten con importaciones atraviesan una situación preocupante.