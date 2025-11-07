El Gobierno sacó mil normas que regulaban la industria del vino

El gobierno de Javier Milei eliminó este viernes 973 regulaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , con la intención de suprimir la intervención estatal en la producción y simplificar los trámites burocráticos del sector. La decisión quedó formalizada en la Resolución 37/2025 , publicada en el Boletín Oficial .

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , valoró la iniciativa y señaló que la reforma marca el paso de un sistema donde el Estado supervisaba cada etapa de la producción , a un modelo centrado únicamente en garantizar que el vino sea apto para el consumo .

En una publicación en sus redes sociales, el funcionario subrayó: “La industria del vino ya mostró su potencial. Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial . Exportamos 800 millones de dólares anuales. Sin embargo, el consumo mundial está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol ). Por ello, es un imperativo brindar a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno ”.

De acuerdo con la resolución, el INV dejará de intervenir en las fases iniciales y medias de la producción, incluyendo viñedos, cosechas, elaboración y transporte , y se enfocará únicamente en la inspección de los productos terminados embotellados . Su principal responsabilidad será asegurar que los vinos sean aptos para el consumo y estén libres de adulteraciones .

La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo.

Controles que dejarán de ser obligatorios

De igual manera, los controles de trazabilidad, incluyendo certificaciones sobre origen, añada y variedad, dejarán de ser obligatorios y podrán ser gestionados directamente por los productores o a través de entidades privadas, dependiendo de los requerimientos comerciales de cada firma.

Este nuevo modelo regulatorio abarcará a viticultores, bodegas, industrias de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y elaboración de productos enológicos, así como a comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, además de laboratorios especializados y operadores registrados.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida.

Sturzenegger puntualizó que “para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Además, el organismo tramitaba cuestiones innecesarias, como la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”.

El ministro aseguró que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y detalló que, con la eliminación de las fiscalizaciones intermedias, “los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.

El gobierno de Javier Milei derogó este viernes 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

“En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar. Y como dice su titular, Carlos Tizio, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, concluyó.