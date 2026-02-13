viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 11:22
Paritarias.

CEDEMS analiza cómo impactará la propuesta de blanqueo del Gobierno en los sueldos

Avanzan las negociaciones de CEDEMS con el Gobierno. Indican que hubo varios ofrecimientos, reclamos por blanqueo y preocupación por una pauta que llega hasta junio.

CEDEMS - Educación - Gremio (3)
La secretaria general del sindicato, Mercedes Sosa, confirmó que el diálogo con el Ejecutivo incluyó más de una oferta en el transcurso de la semana y que el gremio se encuentra en pleno proceso de evaluación.

“El lunes nos hicieron un primer ofrecimiento y en la semana hubo otras propuestas”, señaló la dirigente.

Evaluación detallada del impacto en los salarios

Desde la conducción de CEDEMS explicaron que cada propuesta se somete a un análisis minucioso antes de ser debatida por las bases. “Como siempre manifestamos, hacemos todo el detalle y damos los detalles de cómo impactaría en los sueldos”, sostuvo Sosa.

La dirigente remarcó que el objetivo central pasa por conocer el efecto concreto de la oferta en un salario promedio del sector. En ese marco, confirmó que la decisión no se tomará de manera unilateral. “Esta tarde tenemos la asamblea para tomar la definición”, expresó.

Mercedes Sosa

El reclamo por el blanqueo salarial

“Nosotros venimos pidiendo blanqueo sostenidamente”, afirmó la secretaria general de CEDEMS y explicó que la última propuesta incluyó un avance parcial en ese sentido. “Hubo una concesión en ese aspecto”, reconoció.

La dirigente insistió en que el análisis no se limita al anuncio general, sino a su impacto efectivo en los haberes.

Más allá de la cuestión salarial, CEDEMS mantiene otros reclamos abiertos. “Hay muchos otros temas pendientes en mesas técnicas”, señaló Sosa. Entre esos puntos, "hay preocupación en temas como los abonos, que no se reconocen en su totalidad, y otros temas”, afirmó.

Cedems también observa con atención el comportamiento de otros sindicatos. "Los docentes definirán qué tanto está impactando la propuesta en la asamblea que realizaremos esta tarde", indicó.

“No cayó bien que sea una propuesta hasta el mes de junio”, afirmó la dirigente y dijo: “Nos gustaría que siguiera siendo mensual y con más concesiones, hay una disputa nacional con la inflación, y eso también nos preocupa”, finalizó.

La nueva propuesta

El Gobierno de Jujuy modificó la propuesta de incremento salarial a los gremios docentes en el marco de las conversaciones paritarias. En ese sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, comentó que "tuvimos una nueva reunión con los gremios docentes y se mejoró sustancialmente la oferta realizada el día lunes".

"Los porcentajes siguen siendo de un 4% acumulativo para el mes de febrero, un 2% en marzo, un 2% en abril y un 2% en junio, pero del concepto de adicional por persona se van a convertir 40.000 pesos al básico y al no remunerativo bonificable hasta el mes de junio", añadió.

Asimismo destacó que "vamos a ir pasando 5.000 pesos por mes al básico y 5.000 pesos por mes al adicional bonificable. Eso mejora, en función a los pedidos de los gremios -que solicitaron conversión, blanqueo y reconocimiento en algunos ítems-, notoriamente la oferta inicial".

Siguió diciendo que "se mantiene el aumento del 50% de las asignaciones familiares y del premio por presentismo, que van a pasar de un 20% a un 30%. Reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas. Los docentes también entienden la preocupación, por eso ningún gremio se opuso".

"Nuestra prioridad, la prioridad del gobernador y el interés no solo del Gobierno, sino de los maestros, es que se dicten las clases con normalidad", sostuvo y aseguró que "la paritaria no está cerrada", sino planteada de acuerdo a los parámetros inflacionarios de Nación.

