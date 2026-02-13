viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 13:40
Terminal.

La gente ya viaja a la Quebrada de Humahuaca para celebrar el carnaval

Desde este viernes se registra mayor circulación en la Terminal de San Salvador de Jujuy, con refuerzos de colectivos hacia Humahuaca y Tilcara.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Viajes por carnaval.

Viajes por carnaval.

Desde las primeras horas del viernes, la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy presenta una notable presencia de pasajeros. El inicio del fin de semana largo de Carnaval impulsa los viajes hacia la Quebrada de Humahuaca, uno de los destinos más elegidos tanto por jujeños como por visitantes de otras provincias.

Lee además
estado de las rutas en jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

El movimiento se concentra en los servicios que parten hacia el norte provincial, con colectivos especiales que refuerzan la frecuencia habitual. Las empresas confirmaron que estos refuerzos se mantendrán durante todo el fin de semana.

Desde la administración de la terminal señalaron que el flujo se desarrolla dentro de los parámetros previstos para esta época del año, con picos que se intensifican a partir del mediodía.

Refuerzos de servicios y balance del movimiento

El administrador de la Terminal, Rafael Ortuño, explicó que la circulación crece de manera progresiva. “Está dentro de lo esperado, cerca del mediodía empezó a crecer”, indicó.

Según precisó, el arribo de turistas desde otras provincias resulta constante, aunque sin desbordes. “Está llegando mucha gente, no tanto como esperábamos”, señaló, y agregó que “mucha gente pasa directamente de otras provincias hacia el norte”.

En ese marco, confirmó el refuerzo del transporte. “Más de 15 colectivos ya salieron hacia el norte”, afirmó Ortuño, al detallar la logística dispuesta para cubrir la demanda.

Horarios con mayor concentración de pasajeros

Desde la administración advirtieron que el mayor caudal de viajeros se registra en la segunda parte del día. “A la tarde y a la noche empieza el movimiento más fuerte”, sostuvo el responsable de la terminal.

Ese horario coincide con la llegada de personas que trabajan durante la mañana y viajan directamente para sumarse a los festejos en localidades de la Quebrada.

El operativo incluye controles habituales y coordinación con las empresas de transporte para evitar demoras en los embarques.

Viajes por carnaval
Viajes por carnaval.

Viajes por carnaval.

Viajeros que llegan desde otras provincias

Entre los pasajeros se repiten historias de viajes planificados con anticipación. Una visitante que arribó desde Salta contó: “Es la tercera vez que venimos y es la primera vez que vamos a Humahuaca”.

Otro grupo relató un itinerario similar con destino festivo. “Nos vamos a carnavalear en Tilcara. Nos juntamos en Salta capital, vinimos y seguimos viaje para el norte”, expresaron.

Las escenas se repiten en andenes y salas de espera, con mochilas y valijas que anticipan el clima de Carnaval.

Destinos más elegidos

Desde una de las boleterías confirmaron una alta demanda hacia puntos tradicionales de la Quebrada. “Los destinos más elegidos son Humahuaca y Tilcara”, explicó una trabajadora del sector.

También destacó la combinación entre compras anticipadas y pasajes adquiridos en el momento. “Hubo muchas reservas y otra gente viene a comprar directamente acá”, señaló.

Respecto al interés turístico, remarcó que el Carnaval mantiene su atractivo. “Los destinos de Carnaval siguen muy elegidos por gente de otras provincias y de otros países”, indicó, y agregó que “Uquía es la máxima consulta de gente de otros lados”.

Ante el incremento del tránsito de pasajeros, desde la Terminal sugieren llegar con antelación suficiente para evitar demoras, verificar horarios y conservar los pasajes a mano durante el embarque.

También recomiendan consultar la disponibilidad de servicios de regreso, ya que la demanda suele incrementarse en los últimos días del fin de semana largo.

Embed - La gente ya viaja a la Quebrada de Humahuaca para celebrar el carnaval

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

En enero una familia jujeña necesitó 1.267.853 pesos para no ser pobre

Hasta $5 millones de multa: una por una las sanciones

Monterrico: perdió el control de su auto en Ruta 42 y terminó dentro de una zanja

Lo que se lee ahora
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación,  armas, entre otras

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel