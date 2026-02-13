Faenaban una vaca y terminaron arrestados en Palma Sola

Fueron detenidos en Palma Sola

Tres personas quedaron detenidas en la madrugada del 11 de febrero en la localidad de Palma Sola, acusadas de abigeato. El procedimiento se realizó cerca de las 2:00, tras la denuncia de un productor ganadero de la zona de Pozo Hondo.

Según fuentes policiales, el alerta ingresó cuando el damnificado detectó que desconocidos encerraron a dos de sus vacas dentro de un predio con aparentes fines delictivos. El aviso activó la intervención del Comando de Prevención Rural y Ambiental, que se trasladó de inmediato al lugar.

Sorprendidos en plena faenada Al ingresar a la finca, los efectivos encontraron a dos hombres y una mujer mientras faenaban uno de los animales. La escena se desarrolló en el interior del campo, con herramientas y cortes ya realizados sobre el vacuno.

Los sospechosos intentaron escapar a pie por una zona de monte al advertir la presencia policial. La persecución se extendió por pocos metros y finalizó con la aprehensión de los tres involucrados.

En el sitio, el personal secuestró elementos utilizados para la faena y restos del animal, que quedaron como prueba en la causa. Intervención judicial y medidas Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial de la jurisdicción y quedaron a disposición de la Justicia. La causa se investiga bajo la figura de abigeato. Desde la fuerza indicaron que el procedimiento responde a tareas de prevención rural y controles en zonas productivas del interior jujeño. El caso genera preocupación entre productores ganaderos, quienes denuncian hechos similares en distintos puntos de la provincia.

