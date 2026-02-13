viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 12:21
Inseguridad.

Faenaban una vaca y terminaron arrestados en Palma Sola

Tres personas quedaron detenidas en Palma Sola tras ser sorprendidas mientras tenían una vaca faenada dentro de un predio rural durante la madrugada.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Fueron detenidos en Palma Sola&nbsp;

Fueron detenidos en Palma Sola 

Tres personas quedaron detenidas en la madrugada del 11 de febrero en la localidad de Palma Sola, acusadas de abigeato. El procedimiento se realizó cerca de las 2:00, tras la denuncia de un productor ganadero de la zona de Pozo Hondo.

Lee además
Secuestraron tres animales faenados en un operativo
Policial.

Asesinaron a un hombre de 73 años en un presunto robo en Palma Sola
Hombre que se fugó de la Comsaría de Palma Sola
Alerta.

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

Según fuentes policiales, el alerta ingresó cuando el damnificado detectó que desconocidos encerraron a dos de sus vacas dentro de un predio con aparentes fines delictivos. El aviso activó la intervención del Comando de Prevención Rural y Ambiental, que se trasladó de inmediato al lugar.

Sorprendidos en plena faenada

Al ingresar a la finca, los efectivos encontraron a dos hombres y una mujer mientras faenaban uno de los animales. La escena se desarrolló en el interior del campo, con herramientas y cortes ya realizados sobre el vacuno.

Los sospechosos intentaron escapar a pie por una zona de monte al advertir la presencia policial. La persecución se extendió por pocos metros y finalizó con la aprehensión de los tres involucrados.

En el sitio, el personal secuestró elementos utilizados para la faena y restos del animal, que quedaron como prueba en la causa.

Intervención judicial y medidas

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial de la jurisdicción y quedaron a disposición de la Justicia. La causa se investiga bajo la figura de abigeato.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento responde a tareas de prevención rural y controles en zonas productivas del interior jujeño. El caso genera preocupación entre productores ganaderos, quienes denuncian hechos similares en distintos puntos de la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Asesinaron a un hombre de 73 años en un presunto robo en Palma Sola

Un hombre detenido por violencia de género se fugó de la comisaría de Palma Sola

Volcó un camión cisterna en Palma Sola: el conductor estaba alcoholizado

La Promo 2025 vivió la tradicional pasarela de egresados en Palma Sola

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación,  armas, entre otras

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel