Volcó un camión cisterna en Palma Sola: el conductor estaba alcoholizado

Un camión cisterna volcó este domingo en la Ruta Provincial N.º 6, en jurisdicción de la localidad de Palma Sola, y generó un corte total del tránsito. El hecho se registró alrededor de las 16.40 y obligó a extremar las medidas de seguridad en la zona debido a la obstrucción completa de la calzada.

El vehículo involucrado, un camión marca Iveco, quedó detenido sobre la banquina en sentido hacia la Ruta Provincial N.º 1, mientras que el tanque cisterna terminó atravesado sobre la totalidad de la ruta, lo que impidió la circulación en ambos sentidos.

El siniestro ocurrió a unos cuatro kilómetros del paraje Puente Santa Fe. En el lugar intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició tareas de regulación del tránsito y dispuso el corte total momentáneo hasta tanto se garantice la seguridad de los conductores.

Según la información oficial, el camión era conducido por un hombre argentino de 45 años , con domicilio en la provincia de Buenos Aires y se desplazaba desde la provincia de Córdoba con destino final en la provincia de Salta.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el conductor circulaba por la Ruta Provincial N.º 6 cuando sufrió una falla en el sistema de frenos. Al perder el control del rodado, no logró mantener estable la carga y el semitanque terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El tanque transportaba una carga de 30.240 kilos de aceite comestible. Tras el vuelco, la estructura quedó cruzada en media ruta, lo que generó un riesgo para quienes transitaban por el sector y obligó a interrumpir totalmente la circulación.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión. El control arrojó resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

A partir de este resultado, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes para continuar con las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.