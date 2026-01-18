domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 18:49
Policiales.

Volcó un camión cisterna en Palma Sola: el conductor estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió este domingo por la tarde. El camión transportaba aceite comestible y quedó atravesado sobre la calzada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Volcó un camión en Jujuy (Foto: Ciudad de Santa Clara).

Volcó un camión en Jujuy (Foto: Ciudad de Santa Clara).

Lee además
se incendio un camion que transportaba pollos vivos en el acceso a salta
Salta.

Se incendió un camión que transportaba pollos vivos en el acceso a Salta
Un camión quedó varado en Ruta 66 video
Advertencia.

Un camión quedó varado en Ruta 66 y generó tránsito reducido a media calzada

El vehículo involucrado, un camión marca Iveco, quedó detenido sobre la banquina en sentido hacia la Ruta Provincial N.º 1, mientras que el tanque cisterna terminó atravesado sobre la totalidad de la ruta, lo que impidió la circulación en ambos sentidos.

El siniestro ocurrió a unos cuatro kilómetros del paraje Puente Santa Fe. En el lugar intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que inició tareas de regulación del tránsito y dispuso el corte total momentáneo hasta tanto se garantice la seguridad de los conductores.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 6

Según la información oficial, el camión era conducido por un hombre argentino de 45 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires y se desplazaba desde la provincia de Córdoba con destino final en la provincia de Salta.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el conductor circulaba por la Ruta Provincial N.º 6 cuando sufrió una falla en el sistema de frenos. Al perder el control del rodado, no logró mantener estable la carga y el semitanque terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El tanque transportaba una carga de 30.240 kilos de aceite comestible. Tras el vuelco, la estructura quedó cruzada en media ruta, lo que generó un riesgo para quienes transitaban por el sector y obligó a interrumpir totalmente la circulación.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión. El control arrojó resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

A partir de este resultado, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes para continuar con las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió un camión que transportaba pollos vivos en el acceso a Salta

Un camión quedó varado en Ruta 66 y generó tránsito reducido a media calzada

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Crecida del río Xibi-Xibi por lluvias intensas

Un auto cayó en una canaleta en San Pedro de Jujuy

Lo que se lee ahora
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos
Tránsito.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel