viernes 13 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 15:38
Paritarias docentes en Jujuy: el Gobierno modificó un adicional en su propuesta

El nuevo ofrecimiento mantiene el 10% de aumento salarial y modificó un no remunerativo bonificable hasta el mes de junio.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Gobierno de Jujuy modificó la propuesta de incremento salarial a los gremios docentes en el marco de las conversaciones paritarias.

En ese sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, comentó que "tuvimos una nueva reunión con los gremios docentes y se mejoró sustancialmente la oferta realizada el día lunes".

"Los porcentajes siguen siendo de un 4% acumulativo para el mes de febrero, un 2% en marzo, un 2% en abril y un 2% en junio, pero del concepto de adicional por persona se van a convertir 40.000 pesos al básico y al no remunerativo bonificable hasta el mes de junio", añadió.

Asimismo destacó que "vamos a ir pasando 5.000 pesos por mes al básico y 5.000 pesos por mes al adicional bonificable. Eso mejora, en función a los pedidos de los gremios -que solicitaron conversión, blanqueo y reconocimiento en algunos ítems-, notoriamente la oferta inicial".

Siguió diciendo que "se mantiene el aumento del 50% de las asignaciones familiares y del premio por presentismo, que van a pasar de un 20% a un 30%. Reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas. Los docentes también entienden la preocupación, por eso ningún gremio se opuso".

"Nuestra prioridad, la prioridad del gobernador y el interés no solo del Gobierno, sino de los maestros, es que se dicten las clases con normalidad", sostuvo y aseguró que "la paritaria no está cerrada", sino planteada de acuerdo a los parámetros inflacionarios de Nación.

