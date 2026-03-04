jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 18:27
Saud.

Sobrepeso y obesidad: aseguran que la tendencia nacional también se refleja en Jujuy

En el Día Mundial de la Obesidad, una especialista advirtió sobre el avance del exceso de peso, el sedentarismo y el uso de medicación sin control.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lucha contra la Obesidad.&nbsp;

Lucha contra la Obesidad. 

Twitter
Lee además
Un estudio global reveló que el 40% de los argentinos vive con obesidad. 
Preocupación.

Un estudio global reveló que el 40% de los argentinos vive con obesidad
Comenzó el programa para prevenir el sobrepeso y la obesidad: cómo participar
Salud.

Comenzó el programa para prevenir el sobrepeso y la obesidad: cómo participar

En Jujuy, la situación no es ajena a esta tendencia. La médica clínica Valeria Malgarini, especialista en obesidad, advirtió que la provincia se encuentra dentro de los mismos parámetros que se observan a nivel nacional. “La media nacional indica que el 68% de la población argentina tiene algún grado de pre-obesidad u obesidad. Y Jujuy entra dentro de esa estadística”, señaló.

Según explicó, en el consultorio cada vez es más frecuente ver familias enteras atravesadas por el exceso de peso, lo que refleja un problema que combina hábitos, factores sociales y predisposición genética.

Una enfermedad que afecta a todo el cuerpo

La obesidad no se limita a una cuestión estética ni únicamente al aumento de peso. Desde el punto de vista médico, se trata de una enfermedad crónica vinculada al exceso de grasa corporal que puede generar múltiples complicaciones.

“Cuando la obesidad se instala y pasan más de cinco años, empiezan a aparecer las comorbilidades. Puede afectar desde el cerebro hasta las articulaciones”, explicó la especialista.

Entre los problemas más frecuentes mencionó:

  • apnea del sueño
  • insuficiencia respiratoria
  • insuficiencia cardíaca
  • hígado graso
  • diabetes
  • artrosis en rodillas y tobillos

“La grasa actúa como un órgano que produce sustancias perjudiciales cuando está en exceso”, advirtió Galmarini.

Embed - VALERIA MALGARINI

Los cambios de hábitos después de la pandemia

Malgarini también señaló que en los últimos años se modificaron muchos hábitos cotidianos, lo que impacta directamente en la salud. Según indicó, el aumento del sedentarismo, el estrés y el consumo de comida rápida son algunos de los factores que más influyen en el aumento del peso.

“Todo quedó muy virtual después de la pandemia: desde pedir comida hasta sacar un turno médico. Eso reduce el movimiento y aumenta el estrés”, explicó la profesional de la salud.

Otro aspecto que genera preocupación entre los profesionales es el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso, impulsado muchas veces por la publicidad o la búsqueda de resultados rápidos. “Hay gente desesperada por comprar una inyección de más de cien mil pesos cuando con ese dinero podría pagar un buen gimnasio o un entrenador”, señaló.

Claves simples para empezar a mejorar hábitos

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la especialista recomendó comenzar con cambios simples y sostenibles que pueden aplicarse desde la vida cotidiana. Uno de los puntos más importantes, explicó, es ordenar los horarios de las comidas.

“El desayuno existe por algo. Las hormonas que queman energía están activas a la mañana, por eso es clave comer temprano”, indicó.

Entre las recomendaciones básicas mencionó:

  • desayunar antes de las 9:30 o 10
  • almorzar antes de las 14
  • incorporar alimentos que requieran masticación
  • evitar depender únicamente de alimentos líquidos
  • iniciar actividad física de manera progresiva

La médica también advirtió que, en personas con obesidad, comenzar actividad física sin preparación puede generar lesiones, por lo que recomendó iniciar con caminatas o ejercicios suaves antes de intensificar el entrenamiento. “Cuando hay obesidad, el músculo está infiltrado por grasa y el cuerpo es más débil de lo que parece. Por eso hay que empezar de forma paulatina”, explicó.

image
Bajar de peso sin &ldquo;milagros&rdquo; - Foto de archivo por Obesidad y Pre Obesidad&nbsp;

Bajar de peso sin “milagros” - Foto de archivo por Obesidad y Pre Obesidad

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un estudio global reveló que el 40% de los argentinos vive con obesidad

Comenzó el programa para prevenir el sobrepeso y la obesidad: cómo participar

Uno de cada diez niños en el mundo vive con obesidad: cuál es la principal causa

Bajar de peso sin "milagros": cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

En Argentina, el 60% de los adultos tiene un índice de masa corporal por encima del recomendado

Lo que se lee ahora
gustavo martinez pidio prorrogar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en san salvador de jujuy video
Servicio.

Gustavo Martínez pidió prorrogar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Tragedia en Bolivia : hallan sin vida a cinco niños y a su madre video
Cochabamba.

Tragedia en Bolivia: hallan sin vida a cinco niños y a su madre

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos
Educación.

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel