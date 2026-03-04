Sobrepeso y obesidad: aseguran que la tendencia nacional también se refleja en Jujuy

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad , una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad crónica que afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo y cuya prevalencia continúa en aumento.

En Jujuy, la situación no es ajena a esta tendencia . La médica clínica Valeria Malgarini, especialista en obesidad , advirtió que la provincia se encuentra dentro de los mismos parámetros que se observan a nivel nacional. “La media nacional indica que el 68% de la población argentina tiene algún grado de pre-obesidad u obesidad. Y Jujuy entra dentro de esa estadística”, señaló.

Según explicó, en el consultorio cada vez es más frecuente ver familias enteras atravesadas por el exceso de peso , lo que refleja un problema que combina hábitos, factores sociales y predisposición genética.

La obesidad no se limita a una cuestión estética ni únicamente al aumento de peso. Desde el punto de vista médico, se trata de una enfermedad crónica vinculada al exceso de grasa corporal que puede generar múltiples complicaciones.

“Cuando la obesidad se instala y pasan más de cinco años, empiezan a aparecer las comorbilidades. Puede afectar desde el cerebro hasta las articulaciones”, explicó la especialista.

Entre los problemas más frecuentes mencionó:

apnea del sueño

insuficiencia respiratoria

insuficiencia cardíaca

hígado graso

diabetes

artrosis en rodillas y tobillos

“La grasa actúa como un órgano que produce sustancias perjudiciales cuando está en exceso”, advirtió Galmarini.

Los cambios de hábitos después de la pandemia

Malgarini también señaló que en los últimos años se modificaron muchos hábitos cotidianos, lo que impacta directamente en la salud. Según indicó, el aumento del sedentarismo, el estrés y el consumo de comida rápida son algunos de los factores que más influyen en el aumento del peso.

“Todo quedó muy virtual después de la pandemia: desde pedir comida hasta sacar un turno médico. Eso reduce el movimiento y aumenta el estrés”, explicó la profesional de la salud.

Otro aspecto que genera preocupación entre los profesionales es el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso, impulsado muchas veces por la publicidad o la búsqueda de resultados rápidos. “Hay gente desesperada por comprar una inyección de más de cien mil pesos cuando con ese dinero podría pagar un buen gimnasio o un entrenador”, señaló.

Claves simples para empezar a mejorar hábitos

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la especialista recomendó comenzar con cambios simples y sostenibles que pueden aplicarse desde la vida cotidiana. Uno de los puntos más importantes, explicó, es ordenar los horarios de las comidas.

“El desayuno existe por algo. Las hormonas que queman energía están activas a la mañana, por eso es clave comer temprano”, indicó.

Entre las recomendaciones básicas mencionó:

desayunar antes de las 9:30 o 10

almorzar antes de las 14

incorporar alimentos que requieran masticación

evitar depender únicamente de alimentos líquidos

iniciar actividad física de manera progresiva

La médica también advirtió que, en personas con obesidad, comenzar actividad física sin preparación puede generar lesiones, por lo que recomendó iniciar con caminatas o ejercicios suaves antes de intensificar el entrenamiento. “Cuando hay obesidad, el músculo está infiltrado por grasa y el cuerpo es más débil de lo que parece. Por eso hay que empezar de forma paulatina”, explicó.