miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 10:19
Podcast.

Bajar de peso sin "milagros": cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

No existen soluciones mágicas para bajar de peso, pero hay medicación que puede ayudar en casos puntuales, siempre con control médico y cambios de hábitos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bajar de peso sin "milagros": cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

Bajar de peso sin “milagros”: cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

Valeria Malgarini • Médica clínica - -PODCAST

Existe una creencia muy instalada: que la obesidad no tiene tratamiento farmacológico y que todo se resuelve únicamente con “fuerza de voluntad”. Sin embargo, en la práctica clínica, cada vez son más los pacientes que, pese a cambiar sus hábitos alimenticios y sumar actividad física, no logran sostener una pérdida de peso saludable en el tiempo. Esa frustración abre la puerta a soluciones rápidas que prometen resultados mágicos y terminan siendo peligrosas para la salud.

En el podcast de hoy, dialogamos con Valeria Malgarini, médica clínica y especialista en obesidad, la profesional fue clara: “No existe nada mágico, nada es de un día para el otro. Esto tiene que ver con el esfuerzo, la constancia y tratamientos puntuales”. La advertencia apunta directamente al consumo de productos sin respaldo médico que circulan en redes sociales y se venden como atajos para bajar de peso.

"No existe nada mágico, nada es de un día para el otro"

obesidad, adolescencia.jpg
Bajar de peso sin “milagros”: cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

Bajar de peso sin “milagros”: cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

Medicación para la obesidad: cuándo puede ayudar

Desde la medicina, hoy existen tratamientos farmacológicos con evidencia científica que pueden ser útiles en casos puntuales de obesidad. No se trata de pastillas milagro ni de soluciones universales, sino de herramientas que acompañan un abordaje integral que incluye alimentación, actividad física, cambios de conducta y seguimiento profesional.

“Hay que ayudar al organismo desde la medicina. Hay medicación muy buena que ayuda contra la obesidad, el tema es que hay que ver la medicación correcta para la persona correcta y el grado de obesidad”, explicó la especialista. Esto implica que no todas las personas son candidatas a recibir fármacos y que la indicación depende de múltiples factores: índice de masa corporal, enfermedades asociadas, antecedentes clínicos y respuesta previa a cambios de hábitos.

El peligro de los “medicamentos mágicos”

La presión social por bajar de peso rápido y la frustración ante intentos fallidos llevan a muchas personas a gastar sumas elevadas en productos sin aval científico, que prometen resultados exprés. Estos supuestos “medicamentos” pueden contener sustancias no declaradas, generar efectos adversos o interactuar con otras medicaciones.

Los especialistas insisten en que no existe una píldora que solucione la obesidad de un día para el otro. Cualquier tratamiento serio requiere tiempo, seguimiento y un enfoque personalizado. Los atajos suelen terminar en rebotes de peso, problemas metabólicos o consecuencias para la salud.

Un abordaje integral y personalizado

El tratamiento de la obesidad hoy se entiende como un proceso crónico y multifactorial, que no depende solo de comer menos. Factores hormonales, genéticos, emocionales y sociales influyen en el peso corporal. En ese contexto, la medicación puede ser un aliado terapéutico en pacientes seleccionados, pero nunca reemplaza los cambios de hábitos ni el acompañamiento médico.

La recomendación es clara: consultar siempre con un profesional de la salud, evitar la automedicación y desconfiar de las promesas de resultados rápidos. La pérdida de peso sostenible no es instantánea, pero sí posible cuando hay un plan adecuado para cada persona.

