"Choco o me chocan, ¿qué hago?": un podcast para saber cómo reaccionar en un siniestro vial

César Lera • Abogado (MP 3696)

¿Qué pasa si choco? ¿Y si me chocan? ¿Qué tengo que hacer primero: sacar fotos, llamar al seguro o ir a la comisaría? Para responder esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez, el abogado César Lera (MP 3696) compartió un podcast ágil y didáctico sobre cómo actuar ante un siniestro vial, ya sea leve o de mayor gravedad.

En el episodio, Lera repasa de forma clara la documentación obligatoria a la hora de conducir: licencia de conducir, seguro vigente y revisión técnica vehicular. Explica por qué no son solo “papeles”, sino la base legal que determina responsabilidades y coberturas en caso de choque. Y deja una frase contundente que resume el riesgo de circular fuera de la ley:

“El que anda sin seguro deberá responder con su patrimonio”. “El que anda sin seguro deberá responder con su patrimonio”.

El abogado también detalla qué hacer en el momento del siniestro: cómo resguardar la seguridad de las personas, cuándo mover o no el vehículo, en qué casos corresponde hacer una exposición o denuncia policial y qué información conviene registrar (datos del otro conductor, patente, testigos, fotos del lugar). Además, explica qué puede ocurrir con el auto en choques más graves y hasta dónde llega la responsabilidad del conductor si se configura una situación cercana al abandono de persona. Se trata de un contenido útil, directo y pensado para el día a día, que busca que cualquier conductor o peatón sepa cómo reaccionar sin entrar en pánico. Te invitamos a escuchar el podcast completo y compartirlo: es información básica que todos deberíamos conocer antes de salir a la calle.

