miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 09:30
Podcast.

"Choco o me chocan, ¿qué hago?": un podcast para saber cómo reaccionar en un siniestro vial

El abogado César Lera (MP 3696) explica, claro y al hueso en este podcast qué hacer paso a paso cuando estamos frente a un siniestro vial.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Como actuar ante un accidente de transito&nbsp;

Como actuar ante un accidente de transito 

César Lera • Abogado (MP 3696 - Choques

En el episodio, Lera repasa de forma clara la documentación obligatoria a la hora de conducir: licencia de conducir, seguro vigente y revisión técnica vehicular. Explica por qué no son solo “papeles”, sino la base legal que determina responsabilidades y coberturas en caso de choque. Y deja una frase contundente que resume el riesgo de circular fuera de la ley:

“El que anda sin seguro deberá responder con su patrimonio”. “El que anda sin seguro deberá responder con su patrimonio”.

El abogado también detalla qué hacer en el momento del siniestro: cómo resguardar la seguridad de las personas, cuándo mover o no el vehículo, en qué casos corresponde hacer una exposición o denuncia policial y qué información conviene registrar (datos del otro conductor, patente, testigos, fotos del lugar). Además, explica qué puede ocurrir con el auto en choques más graves y hasta dónde llega la responsabilidad del conductor si se configura una situación cercana al abandono de persona.

Se trata de un contenido útil, directo y pensado para el día a día, que busca que cualquier conductor o peatón sepa cómo reaccionar sin entrar en pánico. Te invitamos a escuchar el podcast completo y compartirlo: es información básica que todos deberíamos conocer antes de salir a la calle.

