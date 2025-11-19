Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano. Los tabúes sobre los hombres siguen pesando, pero cada vez más personas se animan a hablar de lo que les duele, les preocupa y los atraviesa en lo cotidiano.

Podcast - De qué hablan los hombres cuando se juntan: mitos, códigos y charlas reales

Durante mucho tiempo, la idea instalada fue que cuando los hombres se juntan solo hablan de fútbol, política, autos o chistes subidos de tono. Esa imagen, repetida en chistes, series y conversaciones familiares, escondió algo importante: detrás de esos temas “permitidos” también hay preocupaciones, miedos, deseos y emociones que muchas veces no encuentran lugar para ser nombradas directamente.

En el podcast de hoy, te invitamos a escuchar la charla con Enrique de Rosa, reconocido médico psiquiatra y neurólogo (MN 63406) sobre la temática.

Los tabúes, lo que dice la historia y la necesidad de "hablar de los que nos pasa" son cuestiones primordiales en esta charla. A la vez, el médico aborda la temática de la violencia, los miedos y la necesidad imperante de este cambio "que se viene dando y debe seguir en las nuevas generaciones" .

"El contexto, en definitiva, son los que construyen la narrativa" decía el especialista, sin dejar de mencionar la masculinidad: "En la cual ser asertivo no significa ser violento y en realidad, creo que la base s es que esto - hablando de los temas blandos como la sensibilidad y los sentimientos - lo pudiese hablar más abiertamente. Qué significa ser hombre hoy, si uno realmente por hacer o no hacer cierta cosa siendo más o menos hombre y creo que eso hay que hablarlo mucho".

Nuevas masculinidades, nuevas conversaciones De a poco, muchos varones empiezan a cuestionar esos mandatos y buscan formas más sinceras de vincularse. Aparecen grupos donde se habla abiertamente de terapia, de salud mental, de violencia, de vínculos más igualitarios y de paternidades presentes. No se trata de que ahora “tengan que” hablar de sentimientos todo el tiempo, sino de que puedan hacerlo cuando lo necesitan, sin miedo a ser ridiculizados. Romper con la idea de que los hombres solo hablan de "otras cosas" es un paso importante para habilitar conversaciones más honestas. Porque, al final, cuando se sienten acompañados y escuchados, los varones también hablan de lo mismo que cualquiera: amor, miedo, culpa, deseo, futuro. Solo necesitan un espacio donde la sensibilidad no sea tomada como debilidad, sino como parte de ser persona.

