jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 13:44
Podcast

"Roblox: juego, chat, riesgos y límites"

Roblox no es un juego: es una plataforma con miles de mundos creados por usuarios, chat interno y compras en Robux y riesgos reales para los chicos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
videojuego roblox

"Roblox: juego, chat y límites"

Roblox no es un juego: es una plataforma con miles de mundos creados por usuarios, chat interno y compras en Robux. Su fórmula, creatividad + sociabilidad + acceso fácil, también trae riesgos que familias y escuelas ya ven en Jujuy: exceso de pantallas, grooming a través del chat y compras impulsivas “de un toque”.

Lee además
roblox parece inocente, pero el chat abre la puerta a adultos con otras intenciones video
Riesgos.

"Roblox parece inocente, pero el chat abre la puerta a adultos con otras intenciones"
millones de usuarios de roblox en argentina 
Ciberseguridad.

Alarmante cifra de menores de edad que juegan Roblox en Argentina

image

En el podcast de hoy, la psicóloga María de los Ángeles Antola (Diablos Azules Esport Jujuy) aporta claves para entender y actuar: “El chat es el punto crítico”, “no es demonizar el juego: es uso sano y controlado” y “de 10 pacientes, 8 o 9 usaron Roblox”. Cuenta intentos de contacto a chicos en la provincia y repasa qué está pasando en el mundo con restricciones y demandas.

En el podcast de hoy:

  • Qué es Roblox y cómo funciona su economía.

  • Señales de alerta en casa y en la escuela.

  • Controles parentales que sí ayudan y límites de la app.

  • Pasos concretos para prevenir y denunciar.

Escuchá el podcast y compartilo con otras familias.

