"Roblox: juego, chat, riesgos y límites"

Roblox no es un juego: es una plataforma con miles de mundos creados por usuarios, chat interno y compras en Robux. Su fórmula, creatividad + sociabilidad + acceso fácil, también trae riesgos que familias y escuelas ya ven en Jujuy: exceso de pantallas, grooming a través del chat y compras impulsivas “de un toque”.
En el podcast de hoy, la psicóloga María de los Ángeles Antola (Diablos Azules Esport Jujuy) aporta claves para entender y actuar: “El chat es el punto crítico”, “no es demonizar el juego: es uso sano y controlado” y “de 10 pacientes, 8 o 9 usaron Roblox”. Cuenta intentos de contacto a chicos en la provincia y repasa qué está pasando en el mundo con restricciones y demandas.
En el podcast de hoy:
Qué es Roblox y cómo funciona su economía.
Señales de alerta en casa y en la escuela.
Controles parentales que sí ayudan y límites de la app.
Pasos concretos para prevenir y denunciar.
Escuchá el podcast y compartilo con otras familias.