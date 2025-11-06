jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 16:00
Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Por trabajos de reparación, se restringirá el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Por trabajos de reparación en el puente ubicado en el barrio Los Huaicos, se procederá a restringir el tránsito vehicular, según confirmaron desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Será sobre avenida Bolivia, entre Viamonte y Anchorena, este viernes 7 de noviembre, en el horario de 9 a 16 horas aproximadamente. Las unidades del transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos, principalmente por Ruta 9.

Los cambios en Los Huaicos

Hacia la zona norte los colectivos se desviarán por avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, Pila Solá, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, derivador barrio Los Molinos, avenida Jorge Cafrune, retomando su recorrido habitual.

Hacia el casco céntrico, los servicios circularán por avenida Jorge Cafrune, acceso a Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 9, acceso a Ciudad Cultural, rotonda avenida de los Estudiantes, avenida Bolivia, continuando luego con su recorrido habitual.

La empresa Santa Ana implementará un servicio especial, que partirá desde Alem, continuará por su recorrido habitual hasta Ciudad Cultural, luego por Ruta Nacional N° 9, Los Molinos, avenida Bolivia, hasta el Concejo Deliberante, y viceversa.

En el caso de las líneas 40 y 12, de la empresa Xibi Xibi y Santa Ana, mantendrán su recorrido habitual por avenida Bolivia hasta Anchorena, y en sentido contrario. Habrá un operativo a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal de Tránsito apostado en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las tareas.

