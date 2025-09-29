Acueducto Huaico: las obras finalizarán en noviembre

El Gobierno de la Provincia, a través de Agua Potable de Jujuy, ha puesto en marcha una obra clave para garantizar el suministro de agua potable desde la Cisterna de Alto Padilla . La empresa prestataria del servicio anunció que hasta la primera quincena de noviembre se ejecutarán trabajos de renovación en el Acueducto Huaico , una infraestructura que desde hace años presenta graves problemas de funcionamiento y afecta a miles de vecinos.

El acueducto, de 500 mm de polietileno , se extiende desde la Planta Alto Reyes hasta la Cisterna de Alto Padilla y actualmente opera solo al 25% de su capacidad . Esta situación ha impedido el llenado normal de la cisterna, que abastece a barrios como Alto Padilla, Cuyaya, Beltres, Sargento Cabral, Tezanos Pinto y llega hasta Los Alisos, incluyendo el Bombeo Navea.

El problema se concentra en un tramo de 850 metros que acumula más de 360 juntas de reparación . En los últimos meses, se debió reemplazar de urgencia 30 metros de cañería tras la explosión de dos tramos críticos que concentraban hasta 17 juntas de acero inoxidable cada uno.

Además de los daños estructurales, el acueducto enfrenta complicaciones por factores externos: su traza atraviesa zonas con asentamientos irregulares, lo que dificulta las reparaciones y agrava su estabilidad. La rotura actual generaba una pérdida de 500 metros cúbicos de agua por hora, afectando la provisión en un contexto de altas temperaturas y mayor consumo.

Se trabaja en una “solución definitiva en el acueducto de Huaico”

La solución definitiva ya está en marcha. Se construirá un nuevo acueducto de 2,5 km de longitud, fabricado en acero de alta resistencia, que reemplazará por completo el tramo dañado. La nueva traza pasará por la colectora de la Ruta Nacional N° 9, evitando los lechos de arroyo y zonas de intrusión, lo que garantizará mayor seguridad y durabilidad.

Tiempos de la obra

Desde el Gobierno provincial informaron que la obra se ejecutará de manera continua para resolver el problema en el menor tiempo posible. Los trabajos ya comenzaron en su etapa administrativa y de ingeniería, y se espera que en los próximos días se inicien las tareas en terreno.

“Desde el gobierno del Gobernador Carlos Sadir estamos brindando una solución estructural. Lamentamos la situación de los vecinos, especialmente en Alto Comedero, pero la solución definitiva está en marcha”, aseguraron desde Agua Potable de Jujuy.

Finalmente, el organismo agradeció la paciencia de los usuarios y reafirmó su compromiso de mejorar el abastecimiento de agua potable para todo el Gran Jujuy, asegurando que los avances de la obra serán comunicados de manera periódica.