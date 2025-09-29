En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

El Ministerio de Educación de Jujuy confirmó que 20 colegios secundarios de la provincia tendrán instancia evaluativa de ingreso a primer año en 2026 , debido a la alta demanda de vacantes. El examen se desarrollará el 31 de octubre de 2025 , de manera presencial y simultánea en todas las instituciones seleccionadas.

Educación. Cómo será la inscripción para el ingreso a primer año 2026 en escuelas normales

Los estudiantes que deseen ingresar a estas escuelas deberán rendir dos pruebas escritas , una de lengua y otra de matemática, con una duración de 80 minutos cada una. La evaluación medirá contenidos básicos que los alumnos debieron incorporar durante la escuela primaria.

En las demás escuelas con sobredemanda, la distribución de vacantes se realizará el 28 de octubre de 2025 por sorteo a través de INPROJUY .

En qué colegios habrá examen de ingreso

La lista de instituciones donde se realizará la instancia evaluativa abarca establecimientos de toda la provincia.

San Salvador de Jujuy

Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

Colegio N°2 “Armada Argentina”

Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”

Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Colegio Secundario N°54

Palpalá

Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico

Colegio Secundario N°68

Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico

Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy

Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín

Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua

Colegio Secundario N°70

Humahuaca

Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa

Escuela Provincial Agrotécnica N°8

Modalidad y criterios de evaluación

El examen será escrito y presencial. Cada área tendrá consignas con un puntaje asignado y los estudiantes contarán con 80 minutos para resolver cada prueba. En caso de empate en los resultados, se aplicarán criterios de prelación en el siguiente orden:

Estudiantes abanderados.

Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025.

Promedio final de lengua y matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes del inicio, con DNI, útiles escolares y hojas en blanco. No se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores durante el desarrollo de la evaluación.

Requisitos para participar de la instancia evaluativa

Para rendir el examen es obligatorio que los estudiantes hayan realizado la preinscripción entre el 13 y el 17 de octubre de 2025 a través de la plataforma oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar. El tutor deberá haber otorgado consentimiento y compromiso para que el aspirante acceda a la evaluación.

Además, tanto padres como estudiantes deberán participar previamente de una reunión informativa obligatoria, organizada por cada institución seleccionada. En caso de ausencia o tardanza el día de la prueba, deberá presentarse documentación que justifique la situación dentro de las 48 horas posteriores.

Qué pasa después del examen

Los resultados de la instancia evaluativa definirán qué estudiantes acceden a las vacantes disponibles en cada institución. Quienes obtengan lugar deberán completar la inscripción definitiva en la escuela con toda la documentación exigida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, constancia de alumno regular y otros certificados según corresponda).

Los aspirantes que no consigan un banco en esta primera etapa podrán participar de la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, previstas en noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.

¿Qué pasa con el resto de